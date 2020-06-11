Мир

Пандемия COVID-19 заставила миллионы людей во всем мире сдавать тесты на новый коронавирус. Постепенно сложилось мнение, что наиболее важными из них являются тесты на антитела. В обществе растет уверенность в том, что наличие этих антител указывает на иммунитет к коронавирусу. Британская газета The Guardian опубликовала 10 июня интересную статью, в которой дается прогноз на ближайшее будущее. Речь идет о том, как наличие антител в организме человека будет влиять на его социальный статус, свободу, возможность получить работу. «ФАКТЫ» предлагают полный перевод этой актуальной публикации.

«Иммунные паспорта могут стать необходимы для поездок»

«Когда просматриваешь объявления на Airbnb по Бруклину, одно из них сразу выделяется и привлекает внимание. «У ХОЗЯИНА ЕСТЬ ИММУНИТЕТ», — гласит надпись большими буквами. Среди фотографий закатов, которые можно наблюдать с крыши, и интерьера, есть кое-что неожиданное — фотография положительного теста на антитела к коронавирусу.

Хозяин жилья 48-летний писатель Мартин Итон говорит, что он обследовался через несколько недель после того, как в марте переболел тем, что, как он подозревает, было COVID-19. Когда он получил положительный результат теста на антитела, то решил включить их в свой профиль, чтобы привлечь больше желающих забронировать предлагаемое им жилье.

«Если бы мне пришлось отправиться в Нью-Йорк, то я предпочел бы остановиться у кого-то, у кого есть антитела, а не у того, у кого их нет, — говорит Мартин Итон. И добавляет: — На данный момент стратегия оказалась довольно успешной».

В отсутствие вакцины иммунитет стремительно становится потенциальным ключом к возобновлению нормальной жизни после пандемии, что заставляет некоторых верить в то, что положительный результат тестирования может быть не такой уж плохой вещью. При условии, что они выживут, считают эти люди, у них будет — или, по крайней мере, они надеются, что у них будет — иммунитет к коронавирусу. Но насколько это будет важно в период, как государства постепенно возобновляют работу бизнеса, делая его доступным для населения?

Сохраняются вопросы относительно точности тестов на антитела к COVID-19, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что нет доказательств того, что люди, выздоровевшие от вируса и имеющие антитела, защищены от повторного заражения.

Но эксперты предсказывают, что, если будет доказано, что у выздоровевших сформировался иммунитет, эти люди смогут выполнять целый ряд работ и услуг — помощь в больницах и домах престарелых, уход за пациентами с коронавирусом и работа в магазинах и на предприятиях пищевой промышленности — без какого-либо риска. И, в зависимости от того, как отреагируют власти, бизнес и общество в целом, они также смогут получить больше свободы.

В Чили правительство уже выдает сертификаты (без гарантии на наличие иммунитета) людям, прошедшим карантин после получения положительного результата теста. В Китае мобильные приложения позволяют получить «код здоровья», который используется для определения того, кто и куда может передвигаться по стране.

Доктор Энтони Фаучи, директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что в США возможно введение иммунных сертификатов и что они «действительно могут давать некоторые преимущества при определенных обстоятельствах».

Доктор Иезекиль Эмануэль, председатель Департамента медицинской этики и политики здравоохранения в университете Пенсильвании, считает, что «иммунные паспорта», в случае их введения, могут иметь положительный эффект как для индивидуумов, так и для всего общества в целом.

Он полагает, что они станут необходимы для поездок — даже после появления вакцины -чтобы доказать наличие иммунитета и избежать карантина. «Демонстрация того, что вы были инфицированы и обладаете теперь иммунитетом и не можете передать вирус другим, действительно является мощным механизмом», — говорит Эмануэль.

Эта концепция уже принимается частным сектором. Приложение для бронирования отелей Sidehide и верификационная компания Onfido разрабатывают иммунный паспорт для гостиниц, и эта опция должна быть запущена в Майами уже в июне.

Предполагаемые преимущества иммунитета таковы, что некоторые люди намеренно пытаются заразиться потенциально смертельным вирусом.

Доктор Джером Уильямс-младший, кардиолог и старший вице-президент по взаимодействию с потребителями в Novant Health, рассказывает, что в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, многие люди сдали положительные тесты на антитела после сознательного посещения «коронавирусных вечеринок». В них принимают участие носители вируса. И люди приходят на них в надежде заразиться — без средств защиты.

Поскольку мы не знаем точно, как работает иммунитет, говорит Уильямс-младший, подобные вечеринки — «это плохая идея, с какой стороны ни посмотри».

Несмотря на предполагаемые преимущества выработки иммунитета, создание системы, в которой публично идентифицируются люди с антителами, ставит вопросы о безопасности и конфиденциальности.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) предостерегает против введения иммунных паспортов, которые, как опасается организация, могут толкать бедных людей на то, чтобы рисковать своей жизнью и преднамеренно заражаться ради возможности работать. Кроме того, это может усугубить расовое и экономическое неравенство, поощрять надзор в области здравоохранения и поставить под угрозу право на частную жизнь.

«Как только появится вакцина, преимущества иммунных паспортов исчезнут. А инфраструктура для отслеживания останется»

Социолог Эрик Клиненберг, директор Института общественных знаний университета Нью-Йорка, говорит, что иммунитет не является «золотым билетом», как это думают многие.

«Это просто откроет ящик Пандоры. Как мы будем определять людей с иммунитетом, как мы их будем регистрировать? И как мы собираемся отслеживать тех, у кого нет иммунитета, и что с ними произойдет? Могу легко предсказать, что это станет источником еще одного крупного противоречия в без того уже разделенной стране», — добавляет Клиненберг.

В XIX веке на американском Юге желтая лихорадка, уровень смертности от которой составлял 50%, создала «эпидемиологическую иерархию» среди тех, кто переболел и кто не переболел ею, напоминает Кэтрин Оливариус, доцент истории в Стэнфордском университете.

Это, добавляет она, создало «иммунокапитал», который влиял на возможность вновь прибывающих белых людей получить работу, жилье и страховые полисы. Это означало, что у них не было иного выбора, кроме как попытаться заразиться.

Оливариус опасается, что подобная ситуация может возникнуть и сегодня, если работодатели начнут нанимать только людей с антителами. «Боюсь, что мы создадим систему, в которой люди будут разделены по принципу имеющих иммунитет и тех, у кого его нет. Пока это звучит как научная фантастика», — добавляет она.

Иммунный статус также может привести к дискриминации. В мае выяснилось, что американские военные рассматривали вопрос о запрете найма людей, которые были госпитализированы с коронавирусом. Впоследствии от этой идеи отказались.

Оливариус предупреждает, что существует «тонкая грань между привилегией и социальным клеймом». «Даже если в обладании иммунитетом потенциально есть преимущества, например, возможность работать, не исключено, что в дальнейшем иммунитет может перейти в статус социального клейма», — подчеркивает она.

Но, по словам Кэти О'Нил, математика и автора книги «Оружие математического поражения», маловероятно, что иммунитет будет давать людям большую власть, если посмотреть на то, что наибольший удар от коронавируса понесли цветные и, следовательно, они с наибольшей вероятностью будут обладать иммунитетом.

«У самых влиятельных людей в этой стране не будет иммунитета, и вряд ли они создадут систему, которая лишит их тех вещей, которые им нравится делать», — полагает О'Нил.

Кроме того, как только будет разработана вакцина, предсказывает она, преимущества любых иммунных сертификатов исчезнут. Однако инфраструктура, созданная для отслеживания иммунитета, вероятно, сохранится.

«Я действительно беспокоюсь, поскольку мы как будто приглашаем повелителей алгоритмов войти в наши жизни, чтобы справиться с этой угрозой для общественного здравоохранения. А потом они так и останутся. Нам уже не удастся попросить их уйти», — предупреждает Кэти О'Нил".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Miranda Bryant/The Guardian)



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