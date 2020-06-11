- 20:11 Зеленский назначил командующим ВМС "неоднозначного" контр-адмирала
- 19:56 Тайный список Козака: СМИ узнали скандальные подробности поездки Ермака в Минск
- 19:42 В курортном Трускавце молния чуть не сожгла гостиницу
- 19:29 «Там были ошибки и неверные расчеты»: Шмыгаль рассказал о будущем медреформы
- 19:20 С 12 июня на украинских дорогах появится больше полицейских с "радарами": опубликована карта
- 19:03 Пока матери не было дома: под Николаевом отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу
- 18:40 В центре Одессы обстреляли и подожгли авто известного адвоката: момент попал на видео
- 18:32 США выделяют Украине по военной линии помощь на 250 миллионов долларов: что получат ВСУ
- 18:04 Люди будут специально заражаться коронавирусом: что стоит за неожиданным прогнозом газеты The Guardian
- 17:49 Тела пришлось вырезать из машин: в жуткой аварии на трассе Житомир — Черновцы погибли три человека
- 17:36 Богдан заявил, что Зеленский бросает страну в хаос, и назвал власть посмешищем
- 17:01 Шмыгаль назвал условие возвращения Украины к жесткому карантину по коронавирусу
С 12 июня на украинских дорогах появится больше полицейских с "радарами": опубликована карта
На украинских дорогах станет больше патрульных с приборами TruCAM. С 12 июня выявлять лихачей будут еще на 24 трассах. Будут задействованы 115 патрулей со специальной техникой. Бросить дополнительные силы на выявление нарушителей полиция решила, учитывая июньские скоростные антирекорды от украинских водителей.
Под наблюдение будут взяты улицы в Днепре, Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Львове, Луцке, Полтаве, Кременчуге, Николаеве, Одессе, Тернополе, Черкассах и Черновцах. Патрульная полиция опубликовала полный список участков.
На трассе, где планируется задействовать TruCAM, будут установлены предупреждения о фото- и видеофиксации. В месте, где проводится выявление нарушителей, должен стоять автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками.
Напомним, с 1 июня в Украине запустили еще и систему видеофиксации нарушений скоростного режима. Ее полноценное введение затормозилось из-за карантина.172
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?