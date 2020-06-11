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Украина

С 12 июня на украинских дорогах появится больше полицейских с "радарами": опубликована карта

19:20 11 июня 2020
trucam

На украинских дорогах станет больше патрульных с приборами TruCAM. С 12 июня выявлять лихачей будут еще на 24 трассах. Будут задействованы 115 патрулей со специальной техникой. Бросить дополнительные силы на выявление нарушителей полиция решила, учитывая июньские скоростные антирекорды от украинских водителей.

Под наблюдение будут взяты улицы в Днепре, Мариуполе, Запорожье, Кривом Роге, Львове, Луцке, Полтаве, Кременчуге, Николаеве, Одессе, Тернополе, Черкассах и Черновцах. Патрульная полиция опубликовала полный список участков.

На трассе, где планируется задействовать TruCAM, будут установлены предупреждения о фото- и видеофиксации. В месте, где проводится выявление нарушителей, должен стоять автомобиль полиции с включенными проблесковыми маячками.

Напомним, с 1 июня в Украине запустили еще и систему видеофиксации нарушений скоростного режима. Ее полноценное введение затормозилось из-за карантина.

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