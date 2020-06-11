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«Там были ошибки и неверные расчеты»: Шмыгаль рассказал о будущем медреформы
В Украине второй этап медицинской реформы будет продолжен без отсрочек. Об этом на пресс-конференции, прошедшей в четверг, 11 июня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Как сообщает РБК-Украина, сейчас вносятся изменения в параметры реформы.
«Второй этап медицинской реформы будет продолжаться, законопроекта относительно его отсрочки не будет. Мы пересчитываем тарифы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Там были ошибки и неверные расчеты стоимости определенных видов и определенных пакетов медуслуг. Многие из них занижены», — сказал Шмыгаль.
Премьер привел в качестве примера «инфарктный пакет», стоимость которого по нынешнему тарифу около 16 тыс. грн, а по факту — более 30 тыс. грн.
«Таких примеров достаточно много. Это дает нам возможность пересмотреть и дополнить прописанные параметры в реформе, содержанием, например, психиатрии, фтизиопульмонологии и других заведений, которые в принципе не предусматривались, их просто забыли во время подготовки второго этапа», — отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, все эти ошибки исправят без отсрочки второго этапа медреформы.
«Мы выровняем все недоразумения и уже со следующего года мы, как пациенты, сможем почувствовать обновление медицинской отрасли», — добавил премьер.
Ранее Шмыгаль сказал, при каком условии Украине придется вернуться к жесткому карантину.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»94
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