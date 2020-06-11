Украина

Нечего было показывать: в Раде объяснили, почему кинотеатры не открылись 10 июня, и назвали новую дату

Кинотеатры в Украине не смогли полноценно заработать с 10 июня, а потому выбрана новая дата. Предварительно решено, что кинозалы будут принимать зрителей с 2 июля. Об этом заявил народный депутат Павел Сушко, отвечающий за вопросы кинематографа в профильном комитете Рады, после встречи с руководством Минздрава, Минкультуры и представителями кинотеатров.

Депутат считает, что кинотеатры не смогли наладить работу из-за отсутствия фильмов в прокате.

«Из-за нехватки новых лент кинотеатры были не готовы открыться 10 июня. До июля им просто не с чем встречать зрителя. А запуститься в работу при открытии, нужно сразу на 100% мощности… То есть работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином», — заявил Сушко.

Напомним, кинотеатры в Украине закрыли еще в марте, в самом начале карантина. Прокат нескольких новых фильмов украинских и европейских режиссеров пришлось прервать. В мае было объявлено, что кинопоказы смогут возобновиться с июля, но при условии заполнения залов лишь на 30%.



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