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Зеленский назначил нового посла Украины во Франции: кто такой Вадим Омельченко
Президент Владимир Зеленский поменял посла Украины во Франции. Вместо Олега Шамшура представлять интересы Украины во Французской Республике будет Вадим Омельченко, президент Института Горшенина.
Вадиму Омельченко 57 лет, по специальности он юрист, образование получил в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Преподавал в Институте международных отношений КНУ им. Шевченко и Дипломатической академии при МИД Украины. Омельченко консультировал спикеров Верховной Рады, парламентский комитет по борьбе с коррупцией, а также руководство Кабмина.
Напомним, покинувший свою должность Олег Шамшур рассматривался в качестве кандидата на пост посла Украины в США.
Фото gorshenin.ua99
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!