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Красавец-стадион «Баварии» зарос сорняками за время карантина (фото)
Немецкая бундеслига первой из топ-чемпионатов Европы возобновила матчи национального первенства. Но два месяца без футбола, а также игры без зрителей в послекарантинных условиях явно не идут на пользу ультрасовременным стадионам.
Издание Bild опубликовало фотографии трибун домашнего стадиона «Баварии» — «Альянц-Арены», принимавшей матчи ЧМ-2006 и финал Лиги чемпионов-2011/2012, где мюнхенцы в среду, 10 июня, одержали победу над «Айнтрахтом» (2:1) и вышли в финал Кубка Германии. На снимках видно, как сквозь бетонные плиты на лестничных проходах между рядами пробились огромные сорняки.
A photographer spotted weeds growing between the Allianz Arena seats which have been deserted for months [Bild] pic.twitter.com/rnV1UNyjB9— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2020
Отметим, что матчи бундеслиги, как и многих других европейских чемпионатов, в том числе украинского, до конца сезона будут проводиться без зрителей. Но от допуска зрителей на трибуны отказались не везде – к примеру, в Сербии провели «Вечное дерби» между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» в рамках полуфинала Кубка страны, на котором присутствовали почти 16 тысяч болельщиков.
Belgrade derby 10/06/2020 #delije #fkcz— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) June 10, 2020
pic.twitter.com/iYnjUv04Pm
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