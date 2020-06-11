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Спорт

Красавец-стадион «Баварии» зарос сорняками за время карантина (фото)

8:38 12 июня 2020
Стадион Альянц-Арена

Немецкая бундеслига первой из топ-чемпионатов Европы возобновила матчи национального первенства. Но два месяца без футбола, а также игры без зрителей в послекарантинных условиях явно не идут на пользу ультрасовременным стадионам.

Издание Bild опубликовало фотографии трибун домашнего стадиона «Баварии» — «Альянц-Арены», принимавшей матчи ЧМ-2006 и финал Лиги чемпионов-2011/2012, где мюнхенцы в среду, 10 июня, одержали победу над «Айнтрахтом» (2:1) и вышли в финал Кубка Германии. На снимках видно, как сквозь бетонные плиты на лестничных проходах между рядами пробились огромные сорняки.

Отметим, что матчи бундеслиги, как и многих других европейских чемпионатов, в том числе украинского, до конца сезона будут проводиться без зрителей. Но от допуска зрителей на трибуны отказались не везде – к примеру, в Сербии провели «Вечное дерби» между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» в рамках полуфинала Кубка страны, на котором присутствовали почти 16 тысяч болельщиков.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в УЕФА решили провести решающую стадию Лиги чемпионов в Лиссабоне.

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