Мир

"Критически важный партнер": в Пентагоне рассказали, как намерены помогать Украине

Министерство обороны США назвало «критически важным» партнерство с Украиной в оборонной сфере в процессе стратегического противостояния Соединенных Штатов с Россией. Об этом говорится в заявлении ведомства по утверждению для Украины $ 250 млн в качестве пакета оборонной помощи на текущий финансовый год, передает Укринформ.

«Это еще раз подтверждает давнее взаимодействие в сфере обороны между США и Украиной — критически важным партнером на передовой стратегического соперничества с Россией», — сказано в заявлении.

Также в документе подтверждено, что Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

При этом в Пентагоне детализировали, что помощь Украине предусматривает расширение оборонительных летальных возможностей ВСУ, а также осведомленности о ситуации на море. К тому же, она направлена ​​на улучшение систем мониторинга воздушного пространства Украины, систем командования и контроля; на обеспечение лучшей защищенности сухопутных войск и сил специальных операций путем предоставления протибатарейних радаров и тактической техники.

Кроме того, помощь предусматривает повышение уровня медпомощи для военных, совершенствование процедур эвакуации, усиление киберзащиты и стратегических коммуникаций в целях противодействия операциям РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо непосредственной помощи Украине деньгами и вооружением США продолжают оказывать давление на агрессора, жестко реагируя на нарушение Российской Федерацией международного принятых норм и попытки экспортировать войну в другие части света.

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