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США выделяют Украине по военной линии помощь на 250 миллионов долларов: что получат ВСУ
В США утвердили пакет помощи Украине для сферы безопасности. Ранее кредит Украине предоставил МВФ.
Как сообщает посольство Украины в США, особый акцент сделан на поддержку Военно-морских сил ВСУ, учитывая агрессию РФ в Черном и Азовском морях. Украине также предоставят средства контрбатарейной борьбы, транспорт, медицинское оборудование и другую помощь.
«В соответствии с рекомендациями Министерства обороны США, Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе „Инициатива помощи Украине в сфере безопасности“ (USAI)», — сказано в сообщении.
Американское законодательство определяет, что 50% помощи по этой программе предоставляется Украине только при реформировании сектора безопасности и обороны.
Ранее сообщалось, что Европа выделит Украине крупную сумму на энергоэффективность.60
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