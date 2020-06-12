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Элизабет Херли отметила 55-летие жизнерадостным снимком из ванной
Британская актриса и модель Элизабет Херли проводит много времени на тренировках, поэтому по праву гордится тем, как выглядит.
На днях Лиз отметила свое 55-летие в невероятно хорошей форме, с удовольствием показав тело, которому смогут позавидовать многие красотки помоложе.
Конечно, как «дама в возрасте» Элизабет уже не могла предстать обнаженной «во всей красе», поэтому скрыла наиболее интимные части тела в ванне, полной обильной мыльной пены.
При этом она кокетливо показав из воды ножку и победоносно подняв руки вверх.
«С днем Рождения меня!», — написала актриса.
При этом женщина указала, что в их семейном кругу это уже пятый день рождения, который отмечается в самоизоляции, включая 80-летие матери и 18-летие сына.
«Я благодарна за то, что счастлива и здорова, за то, что у меня лучшая семья и друзья. Надеюсь, что скоро начнется настоящая жизнь», — добавила Лиз.
Поздравил свою мать и ее сын Дэмиан, который становится все больше на нее похож.
«С днем рождения моего близнеца! Моя сообщница навсегда! Я люблю тебя, мама», — написал он.
Также счастья и любви желали актрисе и фолловеры, при этом некоторые из них «подлизывались» к Лиз, поздравляя с «35-летием» или даже «18-летием».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что сын Элизабет Херли и американского бизнесмена Стива Бинга Дэмиан выиграл борьбу за многомиллионное наследство, поэтому может рассчитывать на безбедное существование в будущем.27
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?