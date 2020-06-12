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Украина

К экс-министру Омеляну пришли с обысками: первые подробности

7:18 12 июня 2020
Обыск у Омеляна

Сотрудники Госбюро расследований, которое ранее сообщило о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко, пришли с обысками в дом бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

По его словам, к ним «постучали» рано утром — в 6:30, когда вся семья еще спала. «Якобы решение суда по бывшим владельцам дома, где мы сейчас живем», — пишет Владимир Омелян на своей страничке в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГБР опубликовали видеоролик об «отношениях» с Порошенко, в который включили кадры из «95 квартала».

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