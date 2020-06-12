26.53 / 26.77 29.78 / 30.30
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Вдова китайского врача, который первым сообщил о коронавирусе, родила здорового ребенка

8:57 12 июня 2020
Ли Вэньлян

Вдова китайского врача Ли Вэньляна, который первым сообщил о вспышке в Ухане коронавируса и сам умер от COVID-19, родила здорового сына в одной из больниц Уханя. Об этом сообщает Yahoo.

Фу Сюэцзе написала в своем аккаунте в соцсети WeChat: «Мой муж, можешь ли ты с небес видеть нас? Твой самый последний подарок мне сегодня появился на свет».

Офтальмолог Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря сообщил коллегам в социальной сети о случаях загадочного заболевания, которое начало распространяться с местного рынка. Пост распространился по китайским соцсетям. Ли Вэньляна и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о вспышке вируса, вызвали в полицию. Им сделали предупреждение, потребовав больше не делать «ложных заявлений» в сети, взяв с них письменные обязательства.

6 февраля 33-летний Вэньлян умер, оставив беременную жену и пятилетнего сына.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Коронавирус поразил Китай еще в конце прошлого лета: в США опубликовали громкое расследование.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Родители умершей девочки

Няня примотала подушку к лицу девочки и та умерла: подробности жуткой трагедии в нелегальном детсаду Запорожья

Королева Елизавета и принц Чарльз

Коронавирус короновал принца Чарльза, правление Елизаветы окончено – эксперт

Ли Вэньлян

Вдова китайского врача, который первым сообщил о коронавирусе, родила здорового ребенка

Индийская девушка

Два врача совратили пациентку во время приема, она не стала молчать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер