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Вдова китайского врача, который первым сообщил о коронавирусе, родила здорового ребенка
Вдова китайского врача Ли Вэньляна, который первым сообщил о вспышке в Ухане коронавируса и сам умер от COVID-19, родила здорового сына в одной из больниц Уханя. Об этом сообщает Yahoo.
Фу Сюэцзе написала в своем аккаунте в соцсети WeChat: «Мой муж, можешь ли ты с небес видеть нас? Твой самый последний подарок мне сегодня появился на свет».
Офтальмолог Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря сообщил коллегам в социальной сети о случаях загадочного заболевания, которое начало распространяться с местного рынка. Пост распространился по китайским соцсетям. Ли Вэньляна и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о вспышке вируса, вызвали в полицию. Им сделали предупреждение, потребовав больше не делать «ложных заявлений» в сети, взяв с них письменные обязательства.
6 февраля 33-летний Вэньлян умер, оставив беременную жену и пятилетнего сына.
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