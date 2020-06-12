Вдова китайского врача, который первым сообщил о коронавирусе, родила здорового ребенка

Мир

Вдова китайского врача Ли Вэньляна, который первым сообщил о вспышке в Ухане коронавируса и сам умер от COVID-19, родила здорового сына в одной из больниц Уханя. Об этом сообщает Yahoo.

Фу Сюэцзе написала в своем аккаунте в соцсети WeChat: «Мой муж, можешь ли ты с небес видеть нас? Твой самый последний подарок мне сегодня появился на свет».

Офтальмолог Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян 30 декабря сообщил коллегам в социальной сети о случаях загадочного заболевания, которое начало распространяться с местного рынка. Пост распространился по китайским соцсетям. Ли Вэньляна и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о вспышке вируса, вызвали в полицию. Им сделали предупреждение, потребовав больше не делать «ложных заявлений» в сети, взяв с них письменные обязательства.

6 февраля 33-летний Вэньлян умер, оставив беременную жену и пятилетнего сына.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Коронавирус поразил Китай еще в конце прошлого лета: в США опубликовали громкое расследование.

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