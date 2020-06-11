Мир

Пандемия COVID-19 далека от завершения. Об этом говорят все ведущие вирусологи и инфекционисты в мире. Темпы распространения нового коронавируса только растут, о чем свидетельствует ежедневная статистика. 7 июня в мире было зафиксировано чуть больше 7 миллионов случаев заражения коронавирусом, 11 июня их стало уже свыше 7 миллионов 470 тысяч. Ученые во всем мире уверены в том, что для успешной борьбы с COVID-19 крайне важно установить точное происхождение вируса — место, время, естественное или искусственное возникновение. Место известно — город Ухань в Китае. По двум другим важнейшим критериям ясности все еще нет. Власти КНР отказываются проводить независимое международное расследование и при этом всячески отвергают звучащие в их адрес обвинения в сокрытии информации о начале пандемии. По официальной версии, новый коронавирус возник в Ухане в конце декабря 2019 года у диких животных, по всей видимости, летучих мышей, передался от них панголинам, а потом человеку. Считается, первые случаи заражения людей произошли на рынке Уханя, где продаются дикие животные и их мясо. Однако есть исследования, которые позволяют утверждать, что первые заражения людей имели место уже в ноябре 2019 года. Кроме того, американские спецслужбы считают, что рынок в Ухане к началу пандемии не имеет отношения. Вирус якобы вырвался на свободу из научной лаборатории, расположенной в этом городе. Она занимается изучением различных коронавирусов в организме летучих мышей. 8 июня американский телеканал ABC News показал сюжет о группе ученых, которые пришли к выводу, что новый коронавирус нанес удар по жителям Уханя гораздо раньше — еще в конце прошлого лета! На сайте телеканала был размещен подробный материал об этом сенсационном исследовании. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой публикации.

«Всплеск автомобильного трафика вокруг крупных больниц в Ухане наблюдался с конца лета и в начале осени 2019 года»

«Резкий всплеск автомобильного трафика вокруг крупных больниц в Ухане прошлой осенью позволяет предположить, что новый коронавирус мог присутствовать и распространяться в центральном Китае задолго до того, как о вспышке впервые сообщили миру. Об этом говорится в новом исследовании Гарвардской медицинской школы.

Используя методы, аналогичные тем, которые применяются разведывательными службами, исследовательская группа проанализировала коммерческие спутниковые снимки и «отметила резкое увеличение автомобильного трафика около пяти крупных больниц Уханя, начиная с конца лета и в начале осени 2019 года», заявил доктор Джон Браунштейн, профессор Гарвардской медицинской школы, который возглавлял исследование.

Браунштейн в беседе с ABC News отметил, что усиление автомобильного движения также совпало с резким ростом запросов в интернете, которые размещали китайские пользователи, по «определенным симптомам, которые впоследствии будут определены как тесно связанные с новым коронавирусом».

Хотя Браунштейн признает, что эти доказательства являются косвенными, он считает, что исследование становится новой важной вехой в разгадке тайны происхождения COVID-19.

«Что-то происходило там уже в октябре, — сказал Браунштейн, директор по инновациям в Бостонской детской больнице и директор Лаборатории вычислительной эпидемиологии этого медицинского центра. — Очевидно, что задолго до периода, который ранее был идентифицирован как начало пандемии нового коронавируса, происходила некая социальная дезорганизация».

Больница Чжуннань Уханьского университета

Хотя китайские чиновники официально уведомили 31 декабря 2019 года Всемирную организацию здравоохранения о том, что в Ухане циркулирует новый респираторный патоген, американская разведка узнала о проблеме еще в конце ноября и уведомила Пентагон, согласно четырем источникам, знакомым с конфиденциальной информацией.

Браунштейн и его команда, в которую вошли исследователи из Бостонского университета и Бостонской детской больницы, потратили более месяца на то, чтобы попытаться выявить признаки, сигнализирующие о том, когда впервые начало поражаться вирусом население провинции Хубэй в Китае.

Логика исследовательского проекта Браунштейна была проста: респираторные заболевания приводят к очень конкретным типам поведения населения, среди которого они распространяются. Таким образом, снимки, которые показывают эти модели поведения, могут помочь объяснить, что происходит, даже если люди, которые были больны, не осознавали всю широту проблемы в то время.

«То, что мы пытаемся сделать — это посмотреть на активность, демонстрирующую, насколько заполнена больница, — говорит Браунштейн. — И способ, с помощью которого мы это делаем, — это подсчет автомобилей на парковке около этой больницы. Если больница заполнена, будут переполнены и парковки. Так что чем больше машин у больницы, тем больше людей в больнице. И они там, вероятно, потому что с населением что-то происходит, распространяется инфекция, и людям приходится обращаться к врачу. Итак, увеличение загруженности больницы можно увидеть благодаря машинам… Мы увидели это во многих учреждениях».

Браунштейн признает, что эти данные не являются прямым доказательством, но они, тем не менее, говорят о многом.

«Они добавляют существенные детали к общему объему информации, которая указывает на то, что в то время в Ухане происходило нечто необычное, — говорит Браунштейн. — Многие исследования по-прежнему необходимы, чтобы полностью раскрыть эту тайну и одновременно понять, как подобные эпидемии начинаются и распространяются. Так что наше исследование — лишь часть необходимых доказательств».

Эколог Питер Дашак, президент некоммерческой организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке, считает исследование, проведенное в Гарварде, «совершенно потрясающим».

«Необходимо собрать все возможные данные, когда речь идет о выяснении, где, когда и как появился тот или иной вирус, — считает Дашак, чья организация как раз занимается изучением происхождения новых заболеваний. — Когда мы анализируем подобные вспышки, мы обнаруживаем, что такие болезни существовали уже дни, недели, месяцы, даже годы до начала эпидемий. Я уверен в том, что-то же самое будет установлено и в случае с COVID-19».

«COVID-19 был завезен в США приезжими из Уханя задолго до того, как был выявлен»

Дэвид Перлин, ведущий специалист Центра исследований и инноваций в Нью-Джерси, заявил, что заинтригован исследованием Браунштейна, хотя оно его полностью не убедило. «Мне кажется, что некоторые методы вызывают сомнение, и отдельные выводы слегка преувеличены. Проблема в том, что мы имеем дело лишь с небольшой частью информации. Меня всегда беспокоит, когда люди полагаются на данные, полученные из интернета. Тем не менее результаты исследования заставляют задуматься», — подчеркнул Перлин.

Взяв в работу почти 350 снимков, сделанных коммерческими спутниками, исследователи сначала изучили трафик и парковки возле крупных больниц в Ухане за последние два года. Среди них были фотографии, которые делались из космоса примерно каждую неделю или каждую вторую неделю в течение осени 2019 года. Из примерно 350 снимков исследователи выделили 108 изображений, показывающих требуемые места четко, без смога, высотных зданий, облаков или других объектов, которые могут усложнить анализ спутниковых данных.

«Желательно, чтобы эти фото были сделаны в полдень, потому что нужен прямой солнечный свет. Тени могут помешать точному подсчету автомобилей на парковке», — объясняет Браунштейн.

10 октября 2018 года на стоянке больницы Тянью, одной из крупнейших в Ухане, находился 171 автомобиль. Год спустя спутники зафиксировали 285 автомобилей — на 67% больше, согласно данным, рассмотренным исследователями и переданным ABC News.

В других больницах при сравнении трафика в период осени 2018-го и 2019 года его увеличение составило 90%. В Медицинском университете Тунцзи резкое увеличение автомобильного трафика пришлось на середину сентября 2019 года.

Хубэйская женская и детская больница

Чтобы убедиться, что выводы не являются ошибочными, исследователи, по их словам, приняли во внимание все, что могло бы объяснить скачки трафика — от больших общественных собраний до возможности нового строительства в больницах. Тем не менее, утверждают они, статистически значимое увеличение числа припаркованных автомобилей имело место.

«Если вы посмотрите на все изображения, которые у нас есть с 2018 года, то почти все самые высокие показатели по количеству автотранспорта отмечаются в период с сентября по декабрь 2019 года», — подчеркнул Том Даймонд, президент компании RS Metrics, которая сотрудничала с исследовательской группой Браунштейна.

Чтобы доказать верность выбранной методологии, исследователи также сравнили активность на парковке так называемого рынка морепродуктов в Ухане в середине сентября 2019 года, когда он работал без всяких ограничений, и в начале февраля 2020 года, когда рынок был закрыт по решению властей, так как именно он был объявлен «нулевой зоной» эпидемии нового коронавируса. И они обнаружили наглядные различия. «Это снимки доказывают, что наличие автомобилей на парковке того или иного учреждения или организации показывает, насколько активна в данный период его деятельность», — объясняет Браунштейн.

Уханьский рынок морепродуктов

Исследование было направлено в научное издание Nature Digital Medicine. Кроме того, оно находится на стадии проверки в Гарварде, после чего будет опубликовано в целом ряде медицинских изданий.

При проведении исследования RS Metrics, которая анализирует спутниковые изображения для корпоративных клиентов, использовала методы, предназначенные для выявления и мониторинга изменений в паттернах жизни и бизнеса. Это похоже на работу, проделываемую аналитиками из ЦРУ и Разведывательного управления Министерства обороны США, которые ежедневно изучают изображения, пытаясь выяснить, что происходит на местах, особенно в странах, где правительства ограничивают потоки людей и новостей.

Даймонд сообщил ABC News, что в районе Уханя, несомненно, наблюдалась проблема со здоровьем у широких слоев населения за несколько месяцев до того, как правительство Китая публично признало, что в густонаселенном городе распространяется инфекция. Напомним, в канун Нового года Комиссия по здравоохранению городского совета Уханя сообщила об увеличении случаев заболевания пневмонией в городе.

«Во всех крупных больницах Уханя в период с сентября по декабрь 2019 года мы зафиксировали самый высокий трафик за последние два года, — заявил Даймонд. — Наша компания привыкла к небольшим изменениям, например, приросту от 2% до 3% на парковках в Cabella или Wal-Mart. Это не тот случай. Здесь налицо очень четкая тенденция».

Бывший руководитель Агентства национальной безопасности США Джон Коэн, который занимался различными разведывательными операциями при президенте Бараке Обаме, заявил, что данное исследование предполагает вероятность того, что COVID-19, который уже убил более 110 тысяч американцев, был завезен в США приезжими из Уханя задолго до того, как был выявлен.

«Исследование поднимает серьезные вопросы о том, что коронавирус попал в Соединенные Штаты гораздо раньше, чем сообщалось до сих пор, а это значит, что введенные в конце января строгие меры, включая запрет на путешествия из Китая, были введены слишком поздно», — отметил Коэн.

Кстати, спутниковые снимки, предполагающие существенное изменение паттернов (паттерн — образец, шаблон, система. - Ред.) жизни в Ухане, использовались ранее в секретных докладах американских разведслужб.

«В Ухане и провинции Хубэй люди осенью активно искали в интернете информацию о кашле и диарее — симптомах нового коронавируса»

В апреле ABC News сообшил, что Национальный центр медицинской разведки (NCMI) получил данные о том, что в конце ноября в Ухане распространяется некий вирус, заражающий людей и меняющий паттерны повседневной жизни и бизнеса. Он представлял опасность для населения. Источники, знакомые с докладом, говорят, что в нем приводились спутниковые снимки, похожие на те, что использовала исследовательская группа Браунштейна.

Руководство NCMI отказалось от комментариев.

Браунштейн говорит, для него и его коллег данные о трафике в больницах стали еще более убедительными после того, как они оценили паттерны интернет-запросов. Примерно в то время, когда на больничных парковках наблюдался рост автомобилей, в районе Уханя наблюдался всплеск онлайн-трафика, и пользователи искали в китайской поисковой системе Baidu информацию о кашле и диарее. «В то время как запросы о респираторном симптоме „кашель“ указывают на сезонные колебания, совпадающие с ежегодными вспышками гриппа, „диарея“ является более специфичным для COVID-19 симптомом и показывает связь с текущей эпидемией. Усиление обоих сигналов предшествовало задокументированному началу пандемии COVID-19 в декабре», — говорится в исследовании.

«Мы и раньше проводили анализ запросов в поисковых системах в интернете, который показал, что подобный массовый интерес к той или иной болезни говорит о ее вспышке в конкретном регионе, — заявил Браунштейн. — И мы видим, что в Ухане и провинции Хубэй люди осенью активно искали информацию о кашле и диарее — симптомах нового коронавируса. Рост таких запросов начался поздним летом».

«Сейчас мы не можем со 100-процентной гарантией утверждать, какой именно вирус спровоцировал рост заболеваний в Ухане и что вызывало эту повышенную активность в больницах. Но происходило что-то, что выглядело совсем иначе, чем в любой другой период, который мы рассматривали», — считает Браунштейн.

Он и его группа использовали такую же методику в 2015 году, исследуя, могут ли системы здравоохранения в разных странах предвидеть эпидемии гриппа.

«Раньше мы убедились сами в эффективности анализа количества автомобилей на парковках больниц и доказали ее, когда исследовали уровень эпидемий гриппа в Чили, Аргентине и Мексике, — говорит Элейн Нсоэзи, профессор медицины Бостонского университета, которая сотрудничает с Браунштейном. — Изучив эти данные, мы смогли дать довольно точный прогноз относительно сезонных вспышек гриппа на несколько лет вперед».

В предыдущем исследовании ученые проанализировали 3 000 спутниковых снимков, сделанных с 2010-го по 2013 год включительно, и посчитали количество машин на парковках. Они выявили четкую закономерность между загруженностью парковок и вспышками гриппа и ОРВИ.

Важность этих исследований подтвердила профессор-эпидемиолог Анна Римойн, директор Центра всемирного здоровья университета Калифорнии. «Действительно, данные об увеличении загруженности автомобильных парковок при медицинских учреждениях могут быть ранними индикаторами начала распространения какого-либо заболевания. Это позволяет властям и врачам действовать решительно и брать под контроль вспышку», — заявила она".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Kaitlyn Folmer, Josh Margolin/ABC News)

Фото ABC News

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