Лучшую подругу Меган Маркл уволили за расизм (фото)

Мир

Лучшую подругу Меган Маркл, канадскую стилистку Джессику Малруни, уволили из-за расизма. Это произошло после того, как стало известно о ее конфронтации с темнокожей блогершей Сашей Эксетер. Саша призывала блогеров на своих платформах более открыто выражать поддержку темнокожим, которые ведут борьбу за свои права. По словам Эксестер, Малруни в серии частных сообщения начала ее оскорблять, угрожать и спорить о расизме и привилегиях белых людей. Как предполагает Саша, Джессика обиделась и восприняла ее призыв как выпад против нее лично и упрек в том, что она не выражает достаточной поддержки движению Black Lives Matter.

Эксетер заявила, что была просто «парализована страхом». Но затем решила придать ситуацию огласке. Сама Саша не считает Малруни расисткой, но уверена, что та осознает, что своему богатству и положению в обществе она обязана цвету своей кожи.

После того, как скандал стал публичным, 40-летняя Джессика извинилась за то, что погорячилась в своих высказываниях. Саша, впрочем, сочла, что таким образом ее оппонентка просто пытается спасти свой имидж.

Как сообщает Daily Mail, Малруни, которая регулярно подрабатывала на телевидении в качестве ведущей и приглашенного эксперта, уже уволили с телеканала CTV. Ее шоу I do, Redo убрали из эфира. В заявлении телеканала и подчеркивается, что позиция Малруни отличается от позиции руководства и противоречит их политике равенства.

Стилистка также лишилась работы в популярном шоу Cityline. Телеканал ABC, который также сотрудничал с Малруни, пока еще не объявил своего решения.

Джессика замужем за телеведущим Беном Малруни, сыном бывшего премьер-министра Канады Брайана Малруни. Ее связывает очень близкая дружба с бывшей американской актрисой, а ныне герцогиней Сассекской Меган Маркл, которая является дочерью белого и афроамериканки.

Джессика и Меган

Саша

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл впервые высказалась о смерти Джорджа Флойда.



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