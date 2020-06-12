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В Словакии вооруженный ножом парень ворвался в школу, убил одного человека и ранил пятерых

В словацком городе Врутки вооруженный ножом 22-летний мужчина ворвался в школу, разбив стеклянную дверь, и напал на людей с ножом. Он убил одного человека (по предварительным данным, это заместитель директора) и ранил еще по меньшей мере пятерых — в том числе двоих детей.

Как сообщает Euronews, нападавший пытался сбежать. Его преследовал сторож, а затем застрелили прибывшие на место действия полицейские — в 200 метрах от здания школы. Во время попытки ареста убийца пытался снова пустить в дело нож, и полицейские вынуждены были защищаться.

Ведется расследование. Местные СМИ предполагают, что убийцей мог быть бывший сотрудник школы. Другие пишут, что он некогда учился в этой школе.

Президент Словакии Зузана Чапутова выразила соболезнования родственникам жертвы и пострадавшим.

Начальные школы в Словакии открыты с 1 июня.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в китайской начальной школе охранник устроил резню, напав на детей с ножом (видео)

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