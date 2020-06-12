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Шовковский вспомнил самый большой ляп в карьере (видео)
Экс-голкипер «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский, недавно полетавший на самолете с детьми своей возлюбленной, выступал на высоком уровне 23 года, с 1993-го до 2016-го, проведя в общей сложности почти 800 матчей. Несмотря на множество завоеванных титулов и прекрасных сейвов, болельщики со стажем до сих пор вспоминают легендарному вратарю его ошибку в матче между сборными Словении и Украины, проходившем в Любляне в ноябре 1999 года в рамках плей-офф отбора на Евро-2000.
«Тот матч начался для нас хорошо — мы выиграли первый тайм благодаря голу Андрея Шевченко. Но после перерыва начались необъяснимые вещи, пошла какая-то странная игра. У нас было два спорных удаления, а потом случился этот гол Миленко Ачимовича. Разумеется, к нему привела моя техническая ошибка. Но в то же время, если возвращаться к этому эпизоду, то я бы ничего не менял — в следующий раз, повторись ситуация, сыграл бы точно так же. Я видел, что к этому мячу никто не бежит. Понимал, что успею. Все делал правильно, но когда выбивал, мяч просто свалился с ноги и по невероятной случайности попал прямо к сопернику. Я хотел сделать вынос по бровке, подальше, но, к сожалению, не повезло», — сказал Шовковский в интервью сайту zbirna.com.
Отметим, что в общей сложности в составе национальной команды голкипер провел 92 матча, пропустив 77 мячей, и стал в составе национальной команды четвертьфиналистом ЧМ-2006. Александру принадлежит уникальное достижение — он первый вратарь, который не пропустил ни одного пенальти в серии послематчевых одинадцатиметровых ударов на чемпионате мира по футболу.
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