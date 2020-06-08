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Спорт

Шовковский завел белого ежика: тот уже ест из одной тарелки с котом (фото, видео)

20:03 8 июня 2020
Александр Шовковский с ежиком

Знаменитый экс-вратарь «Динамо» и сборной Украины по футболу, а ныне один из тренеров национальной команды Александр Шовковский пополнил свой домашний зоопарк новой «боевой единицей».

На своей странице в Instagram 45-летний футболист разместил фото и видео маленького белого ежика.

«Колючая нежность», — подписал совместное снимок со своим колючим питомцем Шовковский.

Судя по фото и видео, ежик уже подружился с котом спортсмена. По крайней мере, животные уже едят из одной миски.

Кстати, какие отношения у нового домашнего любимца футболиста со «старожилом» — попугаем Шико, история пока умалчивает.

Напомним, что Александр Шовковский выступал за «Динамо» в 1993 — 2016 годах, проведя за киевский клуб 635 матчей и выиграв 14 раз чемпионат Украины, 11 раз Кубок страны и 6 раз национальный Суперкубок. Во вратарском свитере сборной Украины Александр сыграл 92 поединка, уступая только Андрею Пятову (93 игры), Олегу Гусеву (98), Руслану Ротаню (100), Андрею Шевченко (111) и Анатолию Тимощуку (144).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шовковский покатал на самолете детей своей возлюбленной.

Фото Instagram

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