Ученые обнаружили следы ископаемой «помеси» крокодила и страуса (фото)

Мир

Палеонтологи изучили следы, оставленные животным, которое проживало около 110−120 миллионов лет назад на территории современной Южной Кореи. И пришли к выводу, что это был гигантский крокодил, который ходил на двух ногах и мог бегать, как страус. Ему дали название Batrachopus grandis. Весил этот крокодиломорф полтонны, в высоту достигал четырех метров. А его ноги по длине сопоставимы с конечностями человека

Ранее считалось, что такие следы оставляли птерозавры, то есть дальние родственники современных птиц.

«Люди склонны думать о крокодилах как о животных, которые мало что делают; они просто бездельничают весь день на берегах Нила или рядом с реками в Коста-Рике. Никто не думает — интересно, каким было бы это существо, если бы оно было двуногим и могло бегать как страус или тираннозавр», — сказал BBC News Мартин Локли, почетный профессор Университета Колорадо, США.

«Найденные следы очень узкие и кажется, будто крокодил балансировал на натянутом канате. Учитывая отсутствие каких-либо следов от хвоста, становится очевидно, что эти существа передвигались на двух ногах», — говорит корейский ученый Кюн Су Ким. Так же передвигались и большинство динозавров. Но эти следы были сделаны не динозаврами. Динозавры ходили на пальцах. Крокодилы же ступают на всю стопу, оставляя четкий отпечаток, как люди.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Крыму нашли останки гигантского страуса, которому почти два миллиона лет.

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