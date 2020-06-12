- 18:59 Украина приняла решение о возобновлении работы КПВВ на админгранице с Крымом: названа дата
- 18:57 ОБСЕ обнаружила десятки единиц техники, тайно переброшенных Россией на Донбасс
- 18:45 Ученые обнаружили следы ископаемой «помеси» крокодила и страуса
- 18:41 "Кайфа" на миллионы: под Херсоном марихуану выращивали в огромном ангаре
- 18:34 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн суперматч 26-го тура чемпионата Украины
- 18:26 Россию решили прославить эпическим граффити на плотине ГЭС, где погибли 75 человек
- 18:24 Мангер давит на свидетелей, его доставят в суд принудительно, — СМИ
- 18:07 Поджог авто несостоявшегося главы Одесской ОГА: злоумышленники оказались земляками президента
- 18:07 Суд проигнорировал желание запрещенной Варнавы вернуться в Украину
- 18:00 Будьте готовы снять маску: аэропорт "Борисполь" озвучил требования к пассажирам
- 17:43 На Львовщине зафиксировали антирекорд и отложили ослабление карантина на неделю
- 17:38 Зеленский наградил орденом "За мужество" лицеиста, спасшего пятерых детей
Ученые обнаружили следы ископаемой «помеси» крокодила и страуса (фото)
Палеонтологи изучили следы, оставленные животным, которое проживало около 110−120 миллионов лет назад на территории современной Южной Кореи. И пришли к выводу, что это был гигантский крокодил, который ходил на двух ногах и мог бегать, как страус. Ему дали название Batrachopus grandis. Весил этот крокодиломорф полтонны, в высоту достигал четырех метров. А его ноги по длине сопоставимы с конечностями человека
Ранее считалось, что такие следы оставляли птерозавры, то есть дальние родственники современных птиц.
«Люди склонны думать о крокодилах как о животных, которые мало что делают; они просто бездельничают весь день на берегах Нила или рядом с реками в Коста-Рике. Никто не думает — интересно, каким было бы это существо, если бы оно было двуногим и могло бегать как страус или тираннозавр», — сказал BBC News Мартин Локли, почетный профессор Университета Колорадо, США.
«Найденные следы очень узкие и кажется, будто крокодил балансировал на натянутом канате. Учитывая отсутствие каких-либо следов от хвоста, становится очевидно, что эти существа передвигались на двух ногах», — говорит корейский ученый Кюн Су Ким. Так же передвигались и большинство динозавров. Но эти следы были сделаны не динозаврами. Динозавры ходили на пальцах. Крокодилы же ступают на всю стопу, оставляя четкий отпечаток, как люди.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Крыму нашли останки гигантского страуса, которому почти два миллиона лет.42
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...