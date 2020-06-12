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Здоровье и медицина

Как заподозрить болезнь по отекам: советы врача

10:39 12 июня 2020
отекают ноги

В жару хочется пить много жидкости. И когда к вечеру трудно снять с пальца колечко или на ноге становится заметным ремешок от босоножек, ясно, что в организме скопилась лишняя вода. Несколько часов отдыха — и все проходит. Но не всегда.

— Отеки в теплое время года нередко возникают, когда человек переел пищи, задерживающей воду в организме, — специально для «ФАКТОВ» рассказал главный врач львовского медицинского центра Тарас Жиравецкий. — Это соленая и богатая углеводами еда, консервированные и копченые продукты. Также отечность часто возникает у тех, кто в жару «принял на грудь» горячительного: наутро лицо опухает так, что себя не узнать.

Врачу отеки, на которые жалуется пациент, могут подсказать, на какие органы следует в первую очередь обратить внимание. Если на приеме человек рассказывает, что отеки на лице возникают утром, быстро распространяются вниз к ногам, а к вечеру уменьшаются или исчезают вовсе, то можно заподозрить неполадки с почками. Как правило, отечная ткань бледная, пухлая и на ней долго (свыше пары минут) сохраняется след от нажатия пальцем. Ни в коем случае нельзя самому принимать мочегонное. Следует как можно быстрее обратиться к специалисту.

Сердечные отеки возникают ближе к вечеру. Они симметричные: поражают пальцы стопы и кистей рук с обеих сторон. Также заметна отечность в области живота, поясницы и половых органов. Для этого вида отеков характерно то, что они часто сопровождаются одышкой, синеватым оттенком губ, набуханием шейных вен.

Отеки, спровоцированные сбоем работы печени, возникают тоже в области живота. На коже отчетливо видны сосудистые звездочки, а сама кожа желтеет и зудит. Эти отеки могут сигнализировать об очень серьезных заболеваниях — гепатите, циррозе, раке. Если же зуд сопровождается покраснением, то дело, скорее всего, в аллергической реакции.

Также отеки бывают и по многим другим причинам, в которых может разобраться только врач. Так, например, частая причина отеков — варикозная болезнь, при которой нарушается работа клапанов и снижается тонус вен. Отечность обычно возникает на одной ноге.

Отекают часто и те, кто страдает гипотиреозом — недостаточной выработкой щитовидной железой гормонов. При этом гормональном сбое жидкость накапливается в межклеточном пространстве, и человек, не переедая, прибавляет в весе. Отеки обычно затрагивают не только лицо, но и все тело.

Но у многих людей отеки, особенно на ногах, все же не связаны ни с какой патологией. Их появление часто спровоцировано сидячей или стоячей работой, тесной обувью, чрезмерно жаркой погодой и плохо отлаженным питьевым режимом. У женщин причиной отеков бывают критичные дни и беременность. В таких случаях уставшим ногам быстрее прийти в норму помогут контрастные ванночки. Сделать их несложно:

В один таз нужно налить прохладной воды — около 15 градусов, в другой — горячей: 38−39 градусов. Ноги до уровня лодыжек опустить сначала в теплую воду на три минуты, а потом — на 10 секунд в холодную. И так несколько раз. Заканчивать процедуру следует холодной водой. После чего хорошо вытереть ноги мягким полотенцем, особенно тщательно — кожу между пальцами стопы.

Ранее врач рассказал «ФАКТАМ», как организм может подавать сигналы о проблемах со здоровьем. Даже небольшие изменения в работе органов нельзя игнорировать, ведь они могут быть предвестниками серьезных заболеваний.

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