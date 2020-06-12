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Поляк незаконно перешел границу, чтобы попасть в Украину на заработки
Наряду с тем, что украинцы после послабления карантина начали возвращаться на заработки в Польшу, оказалось, что существует и «обратный поток».
Так, украинские пограничники задержала поляка, которые нелегально пытался пробраться на территорию Украины, чтобы устроится на работу. При этом у мужчины не было при себе документов.
Как сообщают в Госпогранслужбе, гражданина Польши задержали на участке отдела «Рава-Руська». «За незаконное пересечение границы иностранца привлекли к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям», — заявили в погранслужбе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатской области украинские пограничники открывали предупредительный огонь, чтобы задержать 12 граждан Афганистана, которые пытались незаконно перейти границу и попасть в Словакию.337
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