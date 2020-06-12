26.55 / 26.78 29.75 / 30.24
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Наглости нет границ: в Киеве "герой парковки" своим джипом занял весь тротуар (фото)

11:04 12 июня 2020
Герой парковки в Киеве

После того, как в Киеве «герой парковки» оставил свою машину прямо на детской площадке, в сеть выложили фото автомобиля, которым его владелец занял практически весь тротуар.

Фото в сеть выложил «Киев Оперативный». «Улица Вузовская, район Севастопольской площади. Водитель почему-то не подумал о том, как люди будут обходить его автомобиль. Почему? А если кто-то на инвалидной коляске», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «герою парковки», который оставил свой автомобиль на тротуаре, на капот машины положили ветку, а на стекле оставили наклейку с надписью «Я паркуюсь как олень».

323

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лежачий пикет на Банковой

Матери пленных устроили "лежачий пикет" под офисом Зеленского (фото, видео)

Путин уходит

Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление

омелян

Омелян назвал причину обысков у него дома

Герой парковки в Киеве

Наглости нет границ: в Киеве "герой парковки" своим джипом занял весь тротуар (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер