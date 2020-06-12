Происшествия

Наглости нет границ: в Киеве "герой парковки" своим джипом занял весь тротуар (фото)

После того, как в Киеве «герой парковки» оставил свою машину прямо на детской площадке, в сеть выложили фото автомобиля, которым его владелец занял практически весь тротуар.

Фото в сеть выложил «Киев Оперативный». «Улица Вузовская, район Севастопольской площади. Водитель почему-то не подумал о том, как люди будут обходить его автомобиль. Почему? А если кто-то на инвалидной коляске», — говорится в комментарии к фото.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «герою парковки», который оставил свой автомобиль на тротуаре, на капот машины положили ветку, а на стекле оставили наклейку с надписью «Я паркуюсь как олень».



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