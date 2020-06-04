Происшествия

«Герой парковки» в Киеве заехал на детскую площадку, на которой играли дети (фото)

В Киеве в ЖК «Петровский квартал» водитель Volkswagen припарковал свою машину прямо на детской площадке. В это время на ней играли маленькие детки. Ранее возмущенный киевлянин ощутимо отомстил водителю за неправильно припаркованный автомобиль.

В «Петровском квартале» вразумить владельца Volkswagen пытались возмущенные родители детей. Но когда они стали делать водителю замечания и требовать, чтобы он убрал машину, тот начал с ними словесную перепалку.

«После того, как родители пригрозили полицией, оно с пробуксовкой сбежало. Это вообще норма? Как бороться с таким жлобьем?», — пишет «Киев Оперативный» и публикует фото с места парковки.

В сети масса возмущений действиями наглого водителя, но есть и ироничные посты.

Напомним, в Киеве очень часто водители оставляют свои авто в непредназначенных для этого местах. Люди возмущаются, пытаются их самостоятельно наказывать, но эпизоды с «героями-парковщиками» повторяются. Наглые водители так ведут себя не только дома. Зимой «герой парковки» из Украины отличился хамством на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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