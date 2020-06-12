26.56 / 26.79 29.76 / 30.24
Киев: +25
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Беременная Джамала обнажилась в ванне (фото)

11:48 12 июня 2020
Джамала

Певица Джамала, которая скоро во второй раз станет мамой, удивила смелым образом в кружевном боди. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует полуобнаженной в ванне, показав внушительный животик. Снимки Джамала сопроводила солнечными смайликами.

Поклонники в комментариях под фото засыпали Джамалу комплиментами, называют ее очень нежной и чувственной.

«Как красиво. Вы просто невероятная. Наше солнышко. Светится от счастья», «Очень нежно и красиво», — пишут подписчики.

Ранее беременная вторым ребенком певица Светлана Тарабарова опубликовала чувственную фотосессию в белье, показав округлившийся животик.

38

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

логотип проекта

"Танці з зірками" меняют судейский состав

Путин уходит

Есть признаки того, что Россия хочет закончить войну на Донбассе: в Украине сделали громкое заявление

отекают ноги

Как заподозрить болезнь по отекам: советы врача

Мурал с символикой СБУ возле консульства РФ в Харькове

Дипломатов страны-оккупанта в Украине "поздравили" с днем России (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер