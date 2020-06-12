Беременная Джамала обнажилась в ванне (фото)

Гламур

Певица Джамала, которая скоро во второй раз станет мамой, удивила смелым образом в кружевном боди. Артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует полуобнаженной в ванне, показав внушительный животик. Снимки Джамала сопроводила солнечными смайликами.

Поклонники в комментариях под фото засыпали Джамалу комплиментами, называют ее очень нежной и чувственной.

«Как красиво. Вы просто невероятная. Наше солнышко. Светится от счастья», «Очень нежно и красиво», — пишут подписчики.

Ранее беременная вторым ребенком певица Светлана Тарабарова опубликовала чувственную фотосессию в белье, показав округлившийся животик.

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