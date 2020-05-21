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Шоу-бизнес

Беременная Джамала подчеркнула свое особенное положение яркими вышиванками (фото)

14:16 21 мая 2020
Джамала
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

В День вышиванки беременная вторым ребенком Джамала подчеркнула свое особенное положение яркими национальными нарядами. Певица опубликовала несколько фото в разных платьях-вышиванках. Джа говорит, что такие наряды — это визитная карточка украинцев в мире, наше вышитое приветствие.

«Когда ты ездишь по миру, а твоя одежда может рассказать о тебе и о том, откуда ты. Когда я в вышиванке иду по главной площади Стокгольма, или я в Лондоне или Ковент-Гардене, или прогуливаюсь по берегу на Шри-Ланке, местные жители останавливаются и спрашивают, что за платье на мне. А я с гордостью отвечаю, что это вышиванка. Она современная, красивая, сложная, фактурная, яркая. Ее можно надевать с каблуками или кедами, шляпами… Когда ездишь по миру, вышиванка — это приветствие без слов», — написала Джамала в Instagarm, комментируя фото.

Своими яркими вышиванками в сети делятся многие звезды шоу-бизнеса. Больше ярких фото смотрите здесь. А знаменитая София Ротару в вышиванке показала свой сад.

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