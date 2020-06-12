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Политика

Ермак, Таран и Резников улетели во Францию обсуждать нормандский формат

12:54 12 июня 2020
Андрей Ермак

В пятницу, 12 июня, украинская делегация совершит однодневный рабочий визит во Францию. Он связан с дальнейшими переговорами в рамках Нормандского формата. Ранее у Зеленского определились с представителями ОРДЛО в переговорах по Донбассу.

Как сообщает Офис президента, украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины Алексей Резников. В состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник президента Украины Руслан Демченко.

Планируется встреча с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном — он представляет Францию на переговорах советников лидеров стран, участвующих в Нормандском формате.

Перед этим украинская делегация совершила визит в Минск.

Ранее СМИ сообщили о скандальных подробностях визита Ермака в столицу Беларуси.

Фото: Офис президента

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