Тайный список Козака: СМИ узнали скандальные подробности поездки Ермака в Минск

Украина

Во время последней встречи в Минске заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак передал руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку список политиков в украинской власти, которых там желает и не желает видеть Кремль. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на информацию из собственных источников.

Заместитель главы администрации президента РФ Козак занимается «украинским направлением». По информации издания, в перечень «нежелательных» персон, который он передал Ермаку, попали девять человек. Речь идет, скорее всего, об «антипутинистах» и прозападно настроенных политиках.

При этом есть также фамилии тех, кого Кремль предпочитает видеть на различных должностях в Верховной Раде и других органах государственной власти.

В связи с этим OBOZREVATEL обратился к Офису президента с требованием озвучить указанный перечень: всех политических деятелей, которых Россия хочет видеть в украинской власти, и всех попавших под «табу».

Как сообщалось ранее, нардеп Лерос заявил, что Ермак пытался сместить Разумкова.

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