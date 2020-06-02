Украина

Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который оскандалился с идеей создать Консультативный совет по Донбассу с участием представителей ОРДЛО, заявил, что к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины должны быть привлечены признанные представители гражданского общества Донбасса.

В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Ермак заявил, что такие люди должны быть непричастны к военным действиям, убийствам украинских военных и ничего не должны иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями.

Ермак также уточнил, что переговоры в Минске «практически не были переговорами», а решение Парижского саммита нормандского формата фактически не выполняются.

О проведении местных выборов на Донбассе можно будет говорить, когда Украина вернет контроль над своей границей, отметил глава ОП.

Напомним, 12 марта в Минске были подписаны документы о создании Консультативного совета, в котором представителям ОРДЛО отводилась роль переговорщиков, а Россия представлена не стороной конфликта на Донбассе, а наблюдателем. Это начинание жестко раскритиковали в Украине и решение о создание совета осталось не реализованным.

После этого Украина расширила свое представительство в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

196

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter