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Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную (фото)
Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который уже давно расстался со своей любовницей Самией Ахметовой, впервые показал новую девушку.
В сториз Мурата появились кадры, на которых он отмечает свой день рождения. В гостях у именинника его друзья и девушка Лилия, с которой он обнимается.
Лилия подарила Мурату торт с надписью: «С днем рождения, любимый».
О новой девушке Мурата известно мало. Она — визажист, владелица школы макияжа, воспитывает пятилетнюю дочь. А еще, кажется, Лилия — землячка Ани Лорак, большинство ее старых фото сделаны в Черновцах.
Напомним, что дочь Мурата и Ани Лорак София недавно отметила свой день рождения. Отец девочки не смог присутствовать на праздничной вечеринке, зато там был крестный — Филипп Киркоров.46
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