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«Минутка злорадства»: поклонники Лорак радуются расставанию экс-супруга певицы с моделью
Затеявший тяжбу с дележкой совместного имущества, а затем внезапно прекративший ее экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, похоже, снова один.
Об этом пишет «Стархит».
С недавних пор все совместные фотографии Мурата и его новой девушки Самии Ахметовой были удалены им из социальных сетей. В свою очередь, девушка удалила совместные фото с турецким бизнеменом, а также вычеркнула его из списка друзей. В своих публикациях Ахметова рассуждает о разочарованиях в любви, чем подтверждает догадки пользователей соцсетей о разрыве с Налчаджиоглу.
Поклонники Ани Лорак больше не скрывают своей радости в комментариях.
«Минутка злорадства», — пишут они.
По мнению фанатов, «карма настигла» бывшего мужа певицы, и теперь он не может построить настоящие крепкие отношения ни с одной из своих девушек. Правда, сама Мурат и Самия пока никак не прокомментировала своё расставание.
Поводом для злорадства поклонников певицы стало то, что развод Ани с мужем произошел из-за его измен. Пока Лорак пахала на гастролях, неверный супруг водил домой разных девушек. В конечно итоге прессе стало известно о похождениях Мурата и разгорелся громкий скандал. Только после этого исполнительница решилась оформить развод.
Когда в начале завершающегося года их развод был оформлен официально Мурат представил свою новую избранницу. Ею стала модель Самия Ахметова, с которой бывший супруг Каролины успел побывать в романтическом отпуске.
Интересно, что Мурат и Самия рассекретили свои отношения довольно быстро, став активно делиться совместными фотографиями в социальных сетях. О новой избраннице Мурата ходило немало неприятных слухов, но парочку все их опровергала, давая понять, что вместе они не ради денег, а исключительно по любви.
По утверждениям Ахметовой, она начала встречаться с Налчаджиоглу уже после того, как от него ушла жена. Несмотря на это, поклонники Лорак устроили модели настоящую травлю,
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак недавно презентовала новый клип и порадовала поклонников фото, сделанным во время съемок этого клипа. На нем видно, что певица похорошела в последнее время, и развод ей явно пошел на пользу.
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