«Минутка злорадства»: поклонники Лорак радуются расставанию экс-супруга певицы с моделью

Шоу-бизнес

Затеявший тяжбу с дележкой совместного имущества, а затем внезапно прекративший ее экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, похоже, снова один.

Об этом пишет «Стархит».

С недавних пор все совместные фотографии Мурата и его новой девушки Самии Ахметовой были удалены им из социальных сетей. В свою очередь, девушка удалила совместные фото с турецким бизнеменом, а также вычеркнула его из списка друзей. В своих публикациях Ахметова рассуждает о разочарованиях в любви, чем подтверждает догадки пользователей соцсетей о разрыве с Налчаджиоглу.

Поклонники Ани Лорак больше не скрывают своей радости в комментариях.

«Минутка злорадства», — пишут они.

По мнению фанатов, «карма настигла» бывшего мужа певицы, и теперь он не может построить настоящие крепкие отношения ни с одной из своих девушек. Правда, сама Мурат и Самия пока никак не прокомментировала своё расставание.

Поводом для злорадства поклонников певицы стало то, что развод Ани с мужем произошел из-за его измен. Пока Лорак пахала на гастролях, неверный супруг водил домой разных девушек. В конечно итоге прессе стало известно о похождениях Мурата и разгорелся громкий скандал. Только после этого исполнительница решилась оформить развод.

Когда в начале завершающегося года их развод был оформлен официально Мурат представил свою новую избранницу. Ею стала модель Самия Ахметова, с которой бывший супруг Каролины успел побывать в романтическом отпуске.

Интересно, что Мурат и Самия рассекретили свои отношения довольно быстро, став активно делиться совместными фотографиями в социальных сетях. О новой избраннице Мурата ходило немало неприятных слухов, но парочку все их опровергала, давая понять, что вместе они не ради денег, а исключительно по любви.

По утверждениям Ахметовой, она начала встречаться с Налчаджиоглу уже после того, как от него ушла жена. Несмотря на это, поклонники Лорак устроили модели настоящую травлю,

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ани Лорак недавно презентовала новый клип и порадовала поклонников фото, сделанным во время съемок этого клипа. На нем видно, что певица похорошела в последнее время, и развод ей явно пошел на пользу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter