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Ани Лорак с размахом отпраздновала день рождения дочери (фото)
Дочери Ани Лорак Софии, которую часто критикуют в сети, исполнилось 9 лет. Звездная мать организовала для девочки праздник в стиле «Семейки Аддамс».
На празднике не было отца Софии, но были верные друзья Ани Лорак — Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, который является крестным девочки.
«Крестница моя любимая, с днём рождения! Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбудутся. Пусть твои победы, достижения и удачи, приносят радость родителям и успех тебе. Всегда рядом, твой крёстный», — написал в соцсетях Киркоров. А Ани Лорак поблагодарила его за праздник, видно, что крестный Софии многое сделал, чтобы вечеринка состоялась.
Напомним, что во время жесткого карантина Ани Лорак с дочкой жили у Киркорова.18
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