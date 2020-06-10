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Гламур

Ани Лорак с размахом отпраздновала день рождения дочери (фото)

16:29 10 июня 2020
Ани Лорак

Дочери Ани Лорак Софии, которую часто критикуют в сети, исполнилось 9 лет. Звездная мать организовала для девочки праздник в стиле «Семейки Аддамс».

На празднике не было отца Софии, но были верные друзья Ани Лорак — Сергей Лазарев и Филипп Киркоров, который является крестным девочки.

«Крестница моя любимая, с днём рождения! Сонечка, пусть все твои мечты, от самой маленькой, до самой огромной, сбудутся. Пусть твои победы, достижения и удачи, приносят радость родителям и успех тебе. Всегда рядом, твой крёстный», — написал в соцсетях Киркоров. А Ани Лорак поблагодарила его за праздник, видно, что крестный Софии многое сделал, чтобы вечеринка состоялась.

Лорак

Лорак

Лорак

Напомним, что во время жесткого карантина Ани Лорак с дочкой жили у Киркорова.

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