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Гламур

Шэрон Стоун едва не убило ударом молнии

13:22 12 июня 2020
Шэрон Стоун

Голливудская звезда Шэрон Стоун едва не погибла от удара молнии. Инцидент, о котором она рассказала в интервью комику Бретту Гольдштейну, произошел у нее дома на кухне. Как пишет издание The Sun, 62-летняя актриса, собираясь гладить белье, взяла паровой утюг. Ее дом снабжается водой из собственной скважины.

«Я наполняла водой утюг, держа его одной рукой и положив другую на кран. В это время в скважину ударила молния и прошла через воду… Меня подбросило и швырнуло через кухню так, что я врезалась в холодильник», — рассказала Шэрон.

Актриса, через тело которой прошел столь мощный разряд, даже потеряла сознание. В чувство Стоун привела ее 87-летняя мать Дороти, которая дала дочери несколько пощечин. «Я была в измененном сознании. Даже не знаю, как это описать — нечто такое яркое, просто «уау», — говорит Шэрон.

Потом Дороти усадила дочь в машину и отвезла в больницу. «Электрокардиограмма показала столько электричества у меня в теле!», — сказала Стоун.

Актрисе пришлось делать ЭКГ ежедневно в течение 10 дней после инцидента. Звезда фильма «Основной инстинкт» назвала произошедшее сумасшествием.

Шансы получить удар молнии у человека в течение всей жизни составляют примерно один к 10 тысячам. Получить удар молнии в собственном доме — еще менее вероятно.

Сттоун, которая некогда была секс-символом Голливуда, не в первый раз смотрит в лицо смерти. В 2001 году она пережила серьезный инсульт. А подростком едва не перерезала себе случайно яремную вену.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», обладательница двух «Оскаров» Кейт Бланшетт рассказала, что поранила голову бензопилой.

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