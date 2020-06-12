Происшествия

Трагедия в нелегальном детсаду в Запорожье: горе-няню до августа оставили в СИЗО

Суд в Запорожье не отпустил на свободу няню, подозреваемую в убийстве ребенка. Историю о смерти годовалой Алеси в нелегальном «детском саду» «ФАКТЫ» подробно освещали. Согласно решению суда, подозреваемая 50-летняя няня, она же хозяйка «детсада», останется под стражей до 2 августа.

Адвокат Павел Будилка просил для своей подзащитной домашнего ареста. Защитник настаивал, что у женщины не было умысла на преступление. Адвокат был уверен, что судмедэкспертиза признает смерть ребенка трагическим стечением обстоятельств.

«Я думаю, моей подзащитной не место в СИЗО. Нам нужно подождать до 30 июня до получения результатов судмдэкспертизы», — заявил адвокат.

Прокурор Анна Жулай, в свою очередь, указывала на риск, что подследственная уедет из города либо же будет давить на пострадавшую семью, пытаясь уйти от ответственности.

Суд, заслушав все стороны, отметил большой общественный резонанс дела. Жалоба адвоката была отклонена, подозреваемая останется в СИЗО на 60 суток.

Напомним, трагедия в частном «детсаду» случилась 29 мая. Родители оставили годовалую дочку на попечение няни, а спустя час ребенок задохнулся. По предварительным данным, у девочки началась рвота, и содержимое желудка попало в дыхательные пути. Благодаря видео с камеры наблюдения в квартире стала понятна роль няни в трагической истории.

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