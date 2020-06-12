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Происшествия

Поджог авто адвоката в Одессе: появились новые фото и видео

13:45 12 июня 2020
Авто адвоката

Стали известны новые подробности инцидента в центре Одессы, где в четверг, 11 июня, обстреляли и подожгли машину известного авдоката Максима Болдина.

По данным издания «Думская», несколько людей в камуфляжной форме сначала облили автомобиль Mercedes-Benz S 500е горючей жидкостью, а затем подожгли его. Сразу же произошла перестрелка.

Одесский адвокат, бывший чиновник горсовета Максим Болдин подтвердил, что пострадала машина его семьи и сделал предположение о причинах поджога.

«Машина „Мерседес“ 2008 года принадлежит моей маме, но езжу на ней я. Подожгли прямо под офисом, полиция уже задержала подозреваемого. Это однозначно попытка меня запугать. Но по какому именно поводу, пока прокомментировать не могу, это выяснит следствие», — заявил Болдин.

Ранее сообщалось, что в центре Киева возник пожар в здании Нацполиции.

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