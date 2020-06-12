Украина

Названы страны, куда украинцы могут летать с 15 июня

Кабинет министров принял решение, согласно которому с 15 июня возобновляются международные авиаперелеты в ряд стран, правда в этом списке пока что нет государств-членов Евросоюза.

«Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и которые не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение», — сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его информации, с 15 июня украинцев готовы принимать в:

Албании и США — без ограничений на границе;

Великобритании — с соблюдением карантина 14 дней;

Турции — без ограничений на границе и тестированием по прибытию.

С 27 июня в:

Тунисе — с тестированием по прибытию.

«Будет рассмотрена возможность открытия границ после улучшения эпидемической ституации в Украине с Кипром, Черногорией, Грузией и Греция — с 1 июля», — пишет министр на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», посол Украины в Австрии Александ Щерба не исключал, что международное авиасообщение со странами ЕС может возобновиться значительно позже, чем анонсировалось. По его информации, вопрос открытия внешних границ ЕС и авиационного пространства будет рассматриваться не раньше конца июня

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