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Украина

Возобновление международного авиасообщения: в Минздраве сделали важное заявление

11:46 27 мая 2020
самолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Украина может возобновить международное авиасообщение уже с 15 июня. Ранее в правительстве заявляли о возобновлении в начале лета только внутренних авиаперевозок.

О том, что украинцы смогут с 15 июня вылететь и выехать в Европу, во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Если у вас есть желание уехать в Беларусь или в страны ЕС на автомобильном транспорте, то вы можете это сделать. На сегодняшний день не существует никаких ограничений. Если мы говорим об авиасообщении, то, согласно плану выхода из карантина, оно возобновляется, начиная с 15 июня», — сказал Степанов.

При этом, глава Минздрава напомнил, что по возвращению в Украину, люди должны установить приложение «Дія вдома» и пройти самоизоляцию в течение 14 дней.

Напомним, Турция заявила, что с 1 июля возобновляет авиасообщение с Украиной. Также обсуждается возможность начать с 1 июля регулярные авиаперевозки между Украиной и Грузией.

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