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Здоровье и медицина

В Киеве доноров просят сдать кровь 15–17 июня (адреса центров)

15:19 12 июня 2020
донор сдает кровь

Во всем мире 14 июня отмечают День донора. По этому случаю столичный департамент здравоохранения и Киевский городской центр крови объявили акцию, которая пройдет 15−17 июня.

Всем желающим предлагается воспользоваться предварительной онлайн-записью на сайте Киевского городского центра крови. А сдать кровь можно по адресам:

- Киевский городской центр крови на улице Берлинского, 12 (прием с 08:00 до 16:00);

- структурное подразделение № 1 на улице Пимоненко, 8 (с 08:00 до 16:00);

- структурное подразделение № 2 на улице Петра Запорожца, 26 (с 08:00 до 14:00).

Донором может стать любой дееспособный украинец в возрасте от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины. Перед сдачей крови нужно стараться сбалансированно и регулярно питаться, высыпаться, придерживаться диеты накануне сдачи крови.

Донору следует придерживаться правил, чтобы хорошо себя чувствовать:

- высыпаться, хорошо отдыхать, не употреблять алкоголь;

- накануне сдачи крови нужно исключить из рациона острое, жареное, копченое, жирную пищу (масло, сало, жирные мясо и рыбу, молоко, сметану, яйца и мороженое); употреблять в пищу отварное нежирное мясо или рыбу, каши, картофель, макароны на воде, отварные или сырые овощи и фрукты (кроме бананов), соки, компот, морсы, сладкий чай, узвар, ржаной и несдобный хлеб, сухари, сушки;

- рекомендуется пить побольше жидкости, в том числе компоты, минеральную воду;

- в день сдачи крови допускается легкий завтрак: чай или сок, печенье, белый хлеб;

- за двое суток следцет отказаться от алкоголя, за трое суток — от медпрепаратов (особенно аспирина, анальгина и лекарств, их содержащих).

Перед сдачей крови донора осматривает и консультирует врач-терапевт, проводится анкетирование, определяются содержание гемоглобина, группа крови. Взятая кровь в дальнейшем проходит обследование на резус-принадлежность, наличие антиэритроцитарных антител, маркеров ВИЧ ½, гепатита С, В, маркеров по сифилису, активность аланин-аминотрансферазы (АЛТ). Максимально можно заготовить 450 мл крови (без учета крови для анализов — до 40 мл).

Донор не допускается к процессу сдачи крови, если есть временные или абсолютные противопоказания, нарушения здоровья, подозрение на контакт с инфицированными больными.

Как надо подготовиться к сдаче крови

  • Накануне вечером поужинать (без жирного, молочного и алкоголя) и постараться отдохнуть.
  • В день сдачи крови легко позавтракать и не планировать серьезных дел, требующих энергозатрат, физических нагрузок, приема алкоголя. Нежелательно в этот день управлять транспортом (как правило, у всех доноров наблюдается эмоциональное возбуждение).
  • За пару часов до и через 2 часа после сдачи крови курить опасно и для донора, и для того, кому попадет кровь.

«ФАКТЫ» уже сообщали, что в Киеве не хватает донорской крови, особенно острая потребность в двух группах крови.

«ФАКТЫ» также писали, что в марте-апреле в Украине из-за карантина возникли серьезные проблемы с донорской кровью.

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