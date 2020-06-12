- 15:52 Под зданием суда, где решают судьбу Стерненко, начались беспорядки
- 15:38 Украина получила кредит от МВФ: что будет с курсом доллара
- 15:25 Участников ВНО с повышенной температурой допустят к сдаче тестов, но есть условие
- 15:21 Арахамия заявил, что решение уволить Авакова может принять только Зеленский
- 15:19 В Киеве доноров просят сдать кровь 15–17 июня (адреса центров)
- 14:48 Вероятны смерчи: синоптик рассказала, каким регионам не повезет с погодой в выходные дни
- 14:47 На крупном заводе в Харькове вспышка коронавируса, есть первая жертва
- 14:13 За проезд по Киеву иногородним льготникам нужно будет платить: как компенсировать затраты
- 14:08 Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус
- 13:49 Названы страны, куда украинцы могут летать с 15 июня
- 13:45 Поджог авто адвоката в Одессе: появились новые фото и видео
- 13:44 Солист БЕZ ОБМЕЖЕНЬ снял свою жену в горячем клипе
Участников ВНО с повышенной температурой допустят к сдаче тестов, но есть условие
Украинский центр оценивания качества образования решил не проводить экспресс-тестирование на коронавирус учасникам ВНО с повышенной температурой. Об этом заявил и.о. директора центра Валерий Бойко. Напомним, в МОН считают незаконным приказ киевских властей об отмене внешнего независимого оценивания (ВНО) для некоторых выпускников.
Объясняя отказ от экспресс-тестирования, Бойко сослался на неспособность педагогов организовать правильную процедуру.
Главным условием допуска в пункт тестирования абитуриента с повышенной температурой является предоставление справки от семейного врача о том, что его состояние связано с аутоиммунным заболеванием.
На данный момент для участия в основной сессии ВНО (пройдет с 25 июня по 15 июля) зарегистрировались 379 493 человека, а оценивание будет осуществляться в 5188 пунктах тестирования.
Пробное же ВНО в Украине запланировано на 15 и 17 июня.
Участникам тестирования предписано соблюдать жесткие карантинные ограничения.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!