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Украина

Участников ВНО с повышенной температурой допустят к сдаче тестов, но есть условие

15:25 12 июня 2020
Экспресс-тест

Украинский центр оценивания качества образования решил не проводить экспресс-тестирование на коронавирус учасникам ВНО с повышенной температурой. Об этом заявил и.о. директора центра Валерий Бойко. Напомним, в МОН считают незаконным приказ киевских властей об отмене внешнего независимого оценивания (ВНО) для некоторых выпускников.

Объясняя отказ от экспресс-тестирования, Бойко сослался на неспособность педагогов организовать правильную процедуру.

Главным условием допуска в пункт тестирования абитуриента с повышенной температурой является предоставление справки от семейного врача о том, что его состояние связано с аутоиммунным заболеванием.

На данный момент для участия в основной сессии ВНО (пройдет с 25 июня по 15 июля) зарегистрировались 379 493 человека, а оценивание будет осуществляться в 5188 пунктах тестирования.

Пробное же ВНО в Украине запланировано на 15 и 17 июня.

Участникам тестирования предписано соблюдать жесткие карантинные ограничения.

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