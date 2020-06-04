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В Министерстве образования сделали важное заявление об отмене итоговой аттестации выпускников киевских шко
В Министерстве образования и науки назвали приказ об отмене в Киеве внешнего независимого оценивания (ВНО) для некоторых выпускников недействительным и не подлежащим исполнению. Об этом говорится на сайте МОН.
Речь идет о приказе Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации от 3 июня 2020 № 102 «Об освобождении в 2019/2020 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации».
«Согласно требованиям законодательства этот приказ Департамента подлежит государственной регистрации в территориальном органе Министерства юстиции Украины. Нормативно-правовые акты могут быть направлены для исполнения только после их государственной регистрации и официального опубликования», — говорится в сообщении.
В связи с тем, что данный приказ не зарегистрирован, он считается не вступившим в силу и не может быть применен.
Кроме того, в МОН отметили, что действующее законодательство не наделяет ни министерство, ни местные органы исполнительной власти полномочиями освобождать учеников от государственной аттестации в форме ВНО.
В МОН напомнили, что согласно ч. 1 ст. 18 Закона Украины «О среднем образовании», ученики получают документы об образовании, в том числе свидетельство о среднем образовании, после завершения обучения по образовательной программе и на основании результатов годового оценивания и государственной итоговой аттестации.
Напомним, Ассоциация директоров школ Киева обратилась в Министерство образования и науки с открытым письмом, в котором призвала отменить государственную итоговую аттестацию выпускников 11 классов.
Департамент образования Киева решил отменить в этом году ВНО для 11-классников, которые в 2020 году не планируют поступать в высшие учебные заведения. Это же касается и выпускников учреждений профессионально-технического образования.40
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