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Украина

Украина получила кредит от МВФ: что будет с курсом доллара

15:38 12 июня 2020
курс валют

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда. 12 июня в страну поступили 2,1 млрд долларов. Это подтвердил глава Национального банка Яков Смолий.

Аналитики валютного рынка в комментарии «ФАКТАМ» осторожно оценивают перспективы курса валют после поступления кредитных средств. Так, старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб прогнозирует небольшое снижение курса доллара к гривне. «Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,5 грн, а наличный доллар в банках — около 26,3−26,6 грн», — рассказал Иосуб.

На 12 июня официальный курс гривни к доллару Нацбанк установил на уровне 26,5999 UAH/USD, снизив его на четыре копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что получение программы помощи от МВФ практически не оказывает влияния на рынок, так как это событие уже заложено в курс.

Какие факторы, кроме средств МВФ, могут отразиться на валютном рынке, подробно в статье «Доллар дешевеет, а евро дорожает: как новая волна пандемии может повлиять на курсы валют».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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