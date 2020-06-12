Политика

Володина заявила о масштабных хищениях: в 2019 году у народа Украины украли минимум 40 миллиардов гривен

Согласно документально зафиксированным данным, за январь — июль 2019 года объем преступных схем предыдущей власти составляет 235 млрд грн. Так, в указанный период только одного НДС у народа Украины украли по меньшей мере на 39,3 миллиарда гривен. Такое заявление народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Дарья Володина опубликовала на своей странице в Facebook, ссылаясь на соответствующую информацию о схемах, объемах и предприятиях, которые были задействованы в махинациях с НДС.

«Это только за 7 месяцев 2019 года. И это только налоговая. А легендарная таможня, которая пока по непонятным причинам остается вне пристального информационного внимания ВСК? Вдумайтесь, на какие же цифры можно выйти, если проанализировать все годы правления Порошенко? Думаю, что этот вопрос интересует не только меня, но и всю Украину. Особенно правоохранительные органы», — написала Дарья Володина.

Таким образом, по ее мнению, народные избранники «очень недооценили масштабы коррупции и кто за этим стоял и стоит».

Нардеп добавила, что все цифры, которые она приводит, подтверждаются соответствующими документами и подписями, с именами и фамилиями.

«Весьма интересно, что ответственными за „махинации с НДС“, точнее псевдоборьбу с ними, по моей информации, в этот период были М. Чмерук, Н. Рубан и И. Антоненко. Это те самые люди, которые недавно вновь назначены в ВСК. Резонный вопрос — для чего?» — задала вопрос нардеп и подчеркнула, что все эти факты обязательно станут предметом обсуждения на следующем заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Также Володина отметила, что имеющуюся у нее информацию она передает членам ВСК, правоохранителям и берет на собственный депутатский контроль ход и результаты ее рассмотрения.

Напомним, что в период с 10 сентября 2018-го по 15 июля 2019 года и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины был Александр Власов.

В свою очередь, Евгений Бамбизов занимал должность заместителя председателя ГФС — руководителя Офиса крупных налогоплательщиков с 4 июля 2018-го по 10 сентября 2019 года.

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