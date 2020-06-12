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Зеленский наградил орденом "За мужество" лицеиста, спасшего пятерых детей
Президент Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» 16-летнего курсанта Криворожского лицея с военной подготовкой Александра Гаркушу, который летом 2019 года предотвратил трагедию на детской площадке в селе Пашеная Балка (Днепропетровская область).
Соответствующий указ президента датирован 29 мая.
Ранее парень уже был награжден медалью «За верность национальной идее», которую ему вручили волонтеры общественной организации «Инвалиды и воины АТО», а также именными часами от Днепропетровского облсовета.
Напомним, лицеист отобрал у детей гранату и хотел отбросить ее подальше, но боеприпас сдетонировал в руках у подростка. В итоге юноше оторвало пальцы правой руки и он перенес три клинические смерти и три операции.
Фото Министерства обороны Украины
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