Зеленский наградил орденом "За мужество" лицеиста, спасшего пятерых детей

Украина

Президент Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» 16-летнего курсанта Криворожского лицея с военной подготовкой Александра Гаркушу, который летом 2019 года предотвратил трагедию на детской площадке в селе Пашеная Балка (Днепропетровская область).

Соответствующий указ президента датирован 29 мая.

Скрин указа президента

Ранее парень уже был награжден медалью «За верность национальной идее», которую ему вручили волонтеры общественной организации «Инвалиды и воины АТО», а также именными часами от Днепропетровского облсовета.

Напомним, лицеист отобрал у детей гранату и хотел отбросить ее подальше, но боеприпас сдетонировал в руках у подростка. В итоге юноше оторвало пальцы правой руки и он перенес три клинические смерти и три операции.

Фото Министерства обороны Украины



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