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Мир

Россию решили прославить эпическим граффити на плотине ГЭС, где погибли 75 человек (видео)

18:26 12 июня 2020
Граффити

На плотине Саяно-Шушенской ГЭС сделают гигантскую надпись «Россия». В 2009 году на этой электростанции из-за взрыва масляного генератора погибли 75 работников.

Telegram-канал Mash сообщает, что надпись на плотине станет самым крупным граффити в мире.

Она будет длиной 570 метров и высотой 52 метра. Надпись наносят граффитисты, которые съехались со всей страны. Всего для выполнения работы потребовались 15 художников, технический персонал станции, два подъемных крана и более 1 000 банок краски.

Ранее сообщалось, что трагедия, произошедшая в 2009 году на Саяно-Шушенской ГЭС, по мнению специалистов, связана с ошибками проектировщиков второго гидроагрегата станции. Тогда при аварии затопило машинный зал, что привело к массовой гибели персонала и уничтожению трех из десяти гидроагрегатов (турбин) станции.

Фото: скриншоты

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