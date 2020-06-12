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Политика

Зеленский назначил главой Винницкой ОГА экс-директора команды КВН

19:40 12 июня 2020
Сергей Борзов

В пятницу, 12 июня, Кабмин согласовал назначение председателем Винницкой облгосадминистрации Сергея Борзова, возглавляющего Государственное управление делами (ГУД).

Как сообщает БизнесЦензор, Сергей Борзов с 1 августа 2019 года руководил ГУД. А до назначения на госслужбу Борзов был директором команды КВН «Винницкие перцы», команды КВН «Сборная Украины». Кроме того, он работал в ООО «Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания».

Его жена, Ирина Борзова, избрана народным депутатом от «Слуги народа», а тесть, Наум Баруля, — один из руководителей юмористического шоу «Лига смеха»,

За время руководства ГУД Борзов бесплатно получил от государства квартиру на Печерске площадью 190 кв. м.

Ранее сообщалось, что Зеленский назначил главой Закарпатской области бывшего силовика.

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