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Зеленский провел кадровые перестановки в Госуправделами
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, касающихся смены руководства Государственного управления делами. Ранее с занимаемой должности был уволен начальник управления СБУ в Ровенской области генерал-майор Василий Бедрий.
Так, Иван Куцик, ранее руководивший ГУД, как и его заместитель Евгений Сарнацкий, уволены с занимаемых должностей «согласно поданным заявлениям».
Еще одним указом временно исполняющим обязанности руководителя Госуправления делами назначен замруководителя ГУД Сергей Борзов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций, в то время как Кабмин согласовал отставку лишь 13 губернаторов.
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