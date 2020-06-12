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Происшествия

Под Киевом подстрелили депутата, напавшего на детей (видео)

20:04 12 июня 2020
Под Киевом подстрелили депутата, напавшего на детей (видео)

В печально известных Княжичах под Киевом произошел новый вооруженный конфликт — местные жители стреляли в депутата Броварского райсовета Игоря Фирсова, который перед этим прогнал детей со своего частного пруда, избив одного из подростков.

По словам главы ОО «Антикоррупционное движение Стоп-коррупция» Олега Кищука, парень пожаловался родителям, и они отправились к депутату на разборки, которые закончились дракой и стрельбой.

Подростки утверждают, что пришли на озеро со стороны, где не установлен забор, и якобы уже собирались покинуть берег, когда Фирсов напал на них с палкой. У пострадавшего мальчика диагностировали ушиб почки.

Сельская стычка закончилась ранением — отец пострадавшего мальчика — Павел Мацепа — прострелил депутату ногу из травматического пистолета.

Конфликт попал на видео (внимание, в кадре звучит нецензурная лексика).

В настоящее время полиция Киевской области определяется с окончательной правовой квалификацией инцидента.

Напомним, ранее владелец пруда на Житомирщине застрелил шестерых ветеранов АТО. «ФАКТАМ» удалось взять интервью у сослуживца погибших, который одним из первых прямо с Майдана ушел на войну, записавшись в первый батальон Нацгвардии.

Фото полиции

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