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Под Киевом подстрелили депутата, напавшего на детей (видео)
В печально известных Княжичах под Киевом произошел новый вооруженный конфликт — местные жители стреляли в депутата Броварского райсовета Игоря Фирсова, который перед этим прогнал детей со своего частного пруда, избив одного из подростков.
По словам главы ОО «Антикоррупционное движение Стоп-коррупция» Олега Кищука, парень пожаловался родителям, и они отправились к депутату на разборки, которые закончились дракой и стрельбой.
Подростки утверждают, что пришли на озеро со стороны, где не установлен забор, и якобы уже собирались покинуть берег, когда Фирсов напал на них с палкой. У пострадавшего мальчика диагностировали ушиб почки.
Сельская стычка закончилась ранением — отец пострадавшего мальчика — Павел Мацепа — прострелил депутату ногу из травматического пистолета.
Конфликт попал на видео (внимание, в кадре звучит нецензурная лексика).
В настоящее время полиция Киевской области определяется с окончательной правовой квалификацией инцидента.
Напомним, ранее владелец пруда на Житомирщине застрелил шестерых ветеранов АТО. «ФАКТАМ» удалось взять интервью у сослуживца погибших, который одним из первых прямо с Майдана ушел на войну, записавшись в первый батальон Нацгвардии.
Фото полиции443
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