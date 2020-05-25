Украина

Во вторник, 26 мая, 27-я отдельная бригада Нацгвардии проводит в последний путь семерых ветеранов российско-украинской войны, расстрелянных в Житомирской области. Все они в разное время служили добровольцами в батальоне имени генерал-майора Кульчицкого, сформированного в 2014 году из участников Революции достоинства. Трое из погибших только недавно вернулись в отпуск из зоны ООС. После прощания, которое начнется в 9 утра на территории в/ч 3066 (улица Евгена Коновальца, Киев), гвардейцев похоронят на Лесном кладбище столицы —рядом друг с другом. Ветераны АТО/ООС Владимир Куприянов («Финн»), Эскендер Османов («Эскендер», он же «Украинский татарин»), Роман Ханенко («Гедзь»), Александр Белоус («Белый») и Вадим Федюнин («Пожар») собрались отметить приезд в отпуск с войны своих старых друзей и побратимов: Виталия Вульчина («Расстрига»), Владислава Мамиченко («Мамик») и Андрея Москальца («Малек», он же «Бородатый») рыбалкой на пруду у села Новоселица в Житомирской области, где бывали уже не раз. Из Киева выехали в ночь на 21-е мая, чтобы успеть на утреннюю зорьку. А через сутки их расстреляли. Добровольцы-нацгвардейцы батальона имени Кульчицкого, прошедшие ожесточенные бои 2014−2015 годов, даже не успели сообразить, что происходит, — часть из них убили спящими. Выжить смог только один из восьмерых — «Пожар». О своих боевых товарищах «ФАКТАМ» рассказал Павел Скшетуский (позывной «Пилюлькин»), который одним из первых прямо с Майдана ушел на войну, записавшись в первый батальон Нацгвардии.

— Мы все познакомились в АТО, война нас всех свела, — говорит Павел Скшетуский. — «Мамик» и «Малек» пришли со столичного Майдана — мы были в одном взводе. Это водители моей санитарной машины. Они дружили практически с детства, жили рядом. «Малька» называли еще «Бородатым» — за бороду с проседью. А Мамиченко бритый всегда был, но изредка тоже отпускал бороду. Говорил: «Я периодически жене фотки высылаю домой, и она очень просит, чтобы я с бородой был».

Андрей Москалец («Малек»)

Они были на войне с первых дней — Славянск, Дронивка, Дебальцево, Попасная… В 2014 году начинали солдатами, а потом, когда медслужба уже более-менее организовалась, стали водителями санитарных автомобилей. «Газельку», «буханку» ремонтировали постоянно. Это были два таких живчика: когда переезжали на новое место, сразу какую-то стройку устраивали: то кухню сделают, то сауну, баньку склепают в блиндаже, чтобы быт устроить. У них такая жилка была — постоянно что-то делали. «Мамик» всегда всем помогал.

Владислава Мамиченко («Мамик») был водителем санитарной машины

«Расстрига» в АТО тоже с Майдана пришел. О нем мало могу сказать — он всегда был где-то рядом, но не в моем подразделении. А «Финн» с «Эскендером» пришли к нам позднее — где-то в конце мая 2015 года. Тогда уже не было ни первого, ни второго батальонов Нацгвардии, сформированных из добровольцев с Майдана, — нас объединили в батальон имени генерала Кульчицкого.

Эскендер Османов

Османова всегда по имени называли — Эскендер, имя и стало позывным. Он с родителями жил в Симферополе. Во время депортации крымских татар родителей «Эскендера» еще детьми из Крыма выслали вКазахстан. Потом они смогли вернуться. «Эскендер» к рассказывал, что во время Майдана был в стороне от этого всего. Когда в Крыму Россией только запахло, под влиянием пропаганды думал, что, может, так и лучше будет… А потом, когда Россия захватила Крым, пропал его младший брат. Парня долго искали, позже под Симферополем нашли его тело — зарезанного. Семья собрала вещи и поехала в Киев.

Меня «Эскендер» научил, что крымские татары правильно называются кырымлы. И он, и его отец причастны к Меджлису. И, собственно, Меджлис периодически помогал и ему, и всему нашему взводу: форму купить, берцы, еще что-то нужное.

Владимир Куприянов («Финн») и Эскендер Османов

А «Финн» — из Донецка. У нас были общие знакомые — я там учился. У «Финна» была проукраинская позиция, но некоторое время после оккупации он оставался в Донецке. А когда ему там стало слишком опасно оставаться, выехал в Киев и решил идти на войну. Это случилось как раз во время боев за Дебальцево зимой 2015 было. Двое его друзей в то время были в батальоне Кульчицкого, они его и затянули к нам стрелком-санитаром. Сейчас этих друзей уже нет, погибли. Когда мы работали в серой зоне под Донецком, в Авдеевке, «Финн» всегда надевал балаклаву (у него была такая с черепом), чтоб не узнали: его родители в Донецке оставались.

Когда в батальоне организовалась аэроразведка с помощью беспилотников, то «Финн» и «Эскендер» пошли туда. Позже они перевелись от нас в часть 3018, что в Гостомеле. Там создавалась 4-я бригада оперативного назначения, в ней было так называемое аэрокрыло разведки Национальной гвардии (то есть именно беспилотники), и они служили там, пока не уволились в прошлом году. «Расстрига» тоже перевелся в Гостомель.

Владимир Куприянов («Финн»)

«Гедзь», «Пожар», «Белый» тоже «кульчицкие» — стрелки. Знали друг друга не первый год, вместе воевали (все, кроме «Финна» с «Эскендером», прошли Дебальцево), вместе по блиндажам. Даже старались, если ротация, чтобы вместе поехать, быть рядом. Это одна компания — дружили семьями, собирались с женами, с детьми, постоянно общались. Они на футбольный матч, например, вместе брали билеты.

На футбольном матче. Слева направо: «Малек», «Эскендер», «Гедзь», «Финн»

То есть связь не только в АТО была. Те, что уже уволились, помогали оставшимся на службе: мы все волонтерим понемногу, хоть и ушли на гражданку, но ребят поддерживаем. Нам помогали и мы помогаем. Потому что ребята сидят в АТО, а им то запчасти нужны, то еще что-то, звонят — и ты помочь.

После АТО «Финн» с «Эскендером» в Киеве жили. «Финн» женился года три назад. Жена тоже из Донецка. Детей у них не было. «Эскендер» встречался с девушкой, жениться не успел. У «Расстриги», насколько я знаю, дети уже взрослые, живут отдельно. У «Малька» тоже. У «Мамика» — двое: мальчик и девочка, старшему ребенку сейчас должно быть лет 11. У «Гедзя» — жена и трое маленьких детей. А за «Белого» не скажу — не знаю, женат он был или нет.

Роман Ханенко («Гедзь») с женой и детьми

Я на том пруду (где произошла трагедия. — Авт.) с «Мальком» и «Мамиком» тоже как-то был. Хозяина пруда, застрелившего ребят, видел, но мельком, особо не общались. Он приехал: привет-привет, все хорошо. С ним в дружеских отношениях были Влад и Андрей. Я даже не знаю, брал ли он с нас деньги за аренду — по крайней мере, мне не говорили, что надо скинуться. Никаких негативных впечатлений тогда от него не было. Сейчас есть.

«Малек» перед той поездкой звонил, узнавал, что есть место свободное и рядом никого, никто нам мешать не будет. Думаю, и сейчас они туда поехали, чтобы не было людей вокруг, чтобы не мешали отдыхать.

Александр Белоус («Белый») с детскими письмами (слева)

Про всех восьмерых ничего плохого вспомнить вообще не могу. А по поводу предположений, которые появились в интернете, дескать они приехали туда с оружием что-то отжимать, угрожать… Это не те ребята вообще, они скорее свое отдадут, чем у кого-то что-то отберут. Ни у Влада, ни у Москальца, насколько я знаю, стволов не было. У «Финна» с «Эскендером» — тоже. Возможно, оружие имелось у «Расстриги» или «Гедзя» — взяли, допустим, по банкам пострелять.

Виталий Вульчин («Расстрига»)

Версия, что начали хозяина упрекать, что он москаль? «Расстрига» разве что в шутку мог что-то такое ляпнуть, остальные к этому относились достаточно лояльно и спокойно. Причем кто мог упрекнуть? Влад с «Мальком», которые знакомы с ним не первый год и неоднократно к нему приезжали? «Финн» с «Эскандером» — тоже нет. За этих я точно могу сказать. «Гедзь», когда рядом Москалец, всегда себя вел очень культурно, подчеркнуто культурно. Москалец для него каким-то «стопом» был. Даже если Москалец спал в тот момент, «Гедзь» вел бы себя адекватно. Я считаю, что эта версия так же несостоятельна, как и версия «отжима». До часу ночи они с хозяином пруда сидели, стол накрыли — какое-то такое странное рейдерство.

Все погибшие пошли на войну добровольцами и служили в батальоне имени генерал-майора Кульчицкого

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», односельчане владельца пруда, устроившего бойню, говорят, что он вспыльчивый, но с местных денег за рыбалку в озере, где разводил рыбу, не брал.

Также мы рассказывали, как виновник трагедии объяснил, почему он расстрелял товарищей.





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