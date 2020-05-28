Украина

"Относились к нему с уважением": выживший в кровавой бойне на Житомирщине рассказал об отношениях со стрелком

Единственный выживший в бойне возле села Новоселица Вадим Федюнин рассказал свою версию событий, признавшись, что не понимает причины агрессии убийцы военных, Анатолия Захаренко.

«Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали… Я не знаю, как нормальный человек может такое объяснить», — сказал он в интервью главному редактору Цензор. Нет Юрию Бутусову.

На вопрос об отношениях в Захаренко Федюнин ответил: «Он не был нам другом, братом. Но мы относились к нему с уважением. Рома был с ним в дружеских отношениях».

По словам Федюнина, Анатолий Захаренко постоянно просил ребят «взять его на войну».

«Понимаете, мы служили в Нацгвардии, в батальоне Кульчицкого, который на первых блок-постах стоял. Мы никогда не скажем человеку, что ты не был на войне, а я был», — констатировал он.

Напомним, о погибших в Новоселице военных «ФАКТАМ» рассказал их сослуживец Павел Скшетуский (позывной «Пилюлькин»), который одним из первых прямо с Майдана ушел на войну, записавшись в первый батальон Нацгвардии.

616

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter