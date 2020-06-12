Гвоздик может вернуться в ринг: в Украине озвучили неожиданный прогноз

Спорт

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе 33-летний украинец Александр Гвоздик, на днях объявивший о завершении карьеры, вполне может поменять свое решение и вернуться в ринг.

Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» выразил президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

«Я вам честно скажу, Гвоздик — мой самый любимый боксер. Он мне давно нравился, потому что знает иностранные языки, имеет хорошее образование, интеллигентный, никогда не страдал от звездной болезни, со всеми ребятами ладил. Просто изумительный человек. Конечно, мне хотелось бы, чтобы после поражения от Бетербиева он провел если не реванш, то хотя бы бой с Дмитрием Биволом, завоевал пояс чемпиона мира — и лишь после этого, в статусе победителя, завершил карьеру. Но он поступил по-другому. Думаю, Гвоздику предложили долгоиграющие перспективы в бизнесе и он принял такое решение — тем более уже осел в США, купил там дом в рассрочку, в Америке его любят. Но, кто знает, может, в будущем он все же вернется в ринг, чего мне лично очень хотелось бы, и проведет несколько чемпионских боев», — отметил Михаил Михайлович.

Полный текст интервью с президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым читайте на сайте «ФАКТОВ» в субботу, 13 июня.

Ранее «ФАКТЫ» предлагали болельщикам вспомнить пять самых ярких боев в карьере Александра Гвоздика.

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