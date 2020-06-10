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Спорт

Нокаутер: пять самых ярких боев Александра Гвоздика (видео)

8:53 10 июня 2020
Александр Гвоздик

Накануне появилась сенсационная новость о том, что украинский боксер-полутяжеловес Александр Гвоздик решил завершить свою спортивную карьеру. Таким образом, проигранный бой россиянину Артуру Бетербиеву, в котором уроженец Харькова потерял чемпионский пояс WBC, стал для Александра последним.

Решение 33-летнего Гвоздика завершить карьеру выглядит неожиданно еще и потому, что две недели назад он публиковал на своей странице в Instagram видео из тренировочного зала, где усиленно занимался, а также неоднократно заявлял о желании провести с россиянином реванш и о том, что вернется после поражения еще сильнее.

Всего на профессиональном ринге Гвоздик одержал 17 побед, 14 из которых завершались для соперников нокаутами. Предлагаем вспомнить топ-5 лучших боев нашего соотечественника в порядке хронологии их проведения.

Наджиб Мохаммеди (9 апреля 2016 года, бой за вакантный титул NABF)

Первый титульный бой в карьере Гвоздика. Поединок с Мохаммеди должен был показать, насколько большие амбиции у украинца, и Александр показал всем — жесткий нокаут соперника уже во втором раунде.

Юниески Гонсалес (8 апреля 2017 года, бой за вакантный титул WBO-NABO и защитил титул NABF)

Рефери остановил бой в третьем раунде. К тому моменту кубинский противник Александра уже несколько раз оказывался на настиле ринга

Крэйг Бейкер (19 августа 2017 года, защитил титулы WBO-NABO и NABF)

Полное доминирование украинца на ринге завершилось для американского боксера техническим нокаутом в шестом раунде.

Адонис Стивенсон (1 декабря 2018 года, завоевал титул чемпиона мира по версии WBC)

Канадец Стивенсон, проводивший свою десятую защиту чемпионского титула, откровенно не знал, как противостоять украинцу. В итоге после жесткого нокаута в 11-м раунде Адонис оказался на настиле ринга, и прямо из зала был доставлен в больницу, где на протяжении нескольких месяцев находился между жизнью и смертью.

Дуду Нгумбу (30 марта 2019 года, защитил титул чемпиона мира по версии WBC)

Первая защита чемпионского пояса WBC получилась для украинца легкой прогулкой и завершилась для соперника Александра нокаутом в пятом раунде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Деревянченко ведет переговоры о бое с чемпионом трех дивизионов Саулем Альваресом.

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