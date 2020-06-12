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Голодовка помогла: после трех лет издевательств из ливийской тюрьмы освободили украинских моряков
В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что из тюрьмы в столице Ливии Триполи освобождены члены экипажа украинского танкера «Рута» (Ruta). Напомним, из-за издевательств в тюрьме они даже объявляли голодовку.
Речь идет о 14 моряках — это жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей. В настоящее время они находятся на северо-западе страны, в городе Мисурата. Решается вопрос их отправки в Украину.
Эту информацию подтверждают в фонде помощи морякам «Ассоль». Состояние здоровья наших соотечественников, десять из которых в прошлом месяце объявили голодовку, врач, помогавший в их освобождении, называет нормальным.
За решеткой в ливийской тюрьме украинцы провели три года. На каких именно условиях сейчас они освобождены, не сообщается.
Как ранее информировал директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, 23 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Ливии Мухаммедом Сиялой, в рамках которого, в частности, призвал ливийского коллегу способствовать решению вопроса об освобождении украинцев и их возвращения на Родину.
29 апреля Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера «Рута».
«В случае уплаты денежного залога (ориентировочно 21 тыс. долларов США за каждого члена экипажа) и при условии предоставления «обязательств относительно присутствия граждан Украины на следующем судебном заседании, проведение которого планируется 11 июня, моряки могут быть переведены под домашний арест. В связи с намерениями украинских моряков объявить голодовку, посольству Украины в Тунисе (в сферу его деятельности также входит и Ливия) поручено проработать вопросы, поднятые гражданами Украины», — отметил Погорельцев.
Он подчеркнул, что, несмотря на все сложности, связанные как с распространением пандемии COVID-19, так и эскалацией боевых действий в Триполи, украинские дипломаты будут продолжать принимать все возможные меры с целью защиты прав и интересов граждан Украины, находящихся в Ливии.
Члены экипажа танкера «Рута»:
1. Николай Шокун, капитан,
2. Александр Кирильчук, старший помощник,
3. Владимир Гончаренко, 2-й помощник,
4. Сергей Бондарь, старший механик,
5. Сергей Филоненко, 2-й механик,
6. Кирилл Загоруйко, 3-й механик,
7. Владимир Авдасев, электромеханик,
8. Андрей Алферов, боцман,
9. Владимир Дымченко, моторист,
10. Юрий Склифасовский, моторист,
11. Олег Дубовицкий, моторист
12. Сергей Иванов, матрос,
13. Виктор Фадеев, матрос,
14. Александр Колесниченко, кок,
Напомним, в апреле 2017 года судно «Рута» задержали в территориальных водах Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов. Кроме того, экипаж обвиняют в якобы незаконной эксплуатации арендованного государственного морского судна.68
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