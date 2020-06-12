Происшествия

Унесли даже скрепки: в Киеве обворовали редакцию старейшего украинского журнала

В Киеве несколько дней назад обворовали редакцию одного из старейших журналов Украины — «Радуга». Напомним, в ноябре в центре Киева обворовали офис Национального союза журналистов.

Как сообщил в сети писатель Александр Володарский, воры вынесли все: компьютеры, принтеры, личные вещи сотрудников и даже ножницы и скрепки.

Единственное, на что злоумышленники не обратили внимания — рукописи авторов.

Теперь главный редактор издания Юрий Ковальский и авторы журнала — Юрий Рыбчинский, Андрей Курков, Валерий Хаит и другие — просят о помощи «Радуге».

Напомним, в апреле в Днепре обворовали больницу, которая принимает больных с коронавирусом.

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